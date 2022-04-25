اعتماد نظام العُمر للراغبين بأداء فريضة الحج للعام الحالي

قال مدير عام دائرة الحج والعمرة، المهندس مجدي البطوش، إن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومن خلال دائرة الحج والعمرة ستعتمد نظام العُمر في منح تأشيرات الحج لهذا العام 2022، بناء على الأكبر سنا من المتقدمين ممن تقل أعمارهم عن 65 سنة، بناء على قرار المملكة العربية السعودية.

وأضاف لوكالة (بترا) اليوم الاثنين، ان اجمالي المتقدمين لأداء فريضة الحج بلغ نحو 20 ألف شخص، حيث تم تخصيص نحو 3600 تأشيرة حج للأردن من قبل السلطات السعودية، بما نسبته 45 بالمئة من الكوتا التي خصصت للمملكة عام 2019، والتي كانت تشكل 8 آلاف تأشيرة.

واوضح أن الدائرة، ومع انتهاء التسجيل يوم الجمعة الماضية، باشرت بدراسة كافة الطلبات لديها، حيث سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين لأداء فريضة الحج بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة المتعلقة باستئجار المساكن للحجاج، واحتساب الكلفة المالية.

واشار الى أنه وفي ظل انخفاض الكوتا المخصصة للأردن سيتم السماح للنساء ممن هن دون مواليد 1960، باصطحاب مرافقة ومحرم، فيما سيسمح لمواليد ما بعد عام 1960باصطحاب محرم دون مرافقة، أما الرجال فلن يسمح لهم باصطحاب مرافق.

وفيما يتعلق بشركات الحج، قال البطوش، إن تعليمات جديدة صدرت بخصوص آلية عمل الشركات ضمن ائتلافات تم اعتمادها لغايات الحج والعمرة، مشيرا إلى أنها شريكا أساسيا مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ودائرة الحج والعمرة في إنجاح الموسم.

يذكر أن وزارة الأوقاف وبعد قرار السعودية بالسماح لأداء فريضة الحج لهذا العام من داخل وخارج المملكة، أعلنت عن فتح باب التسجيل للراغبين بأداء الفريضة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بدائرة الحج والعمرة لمن هم من مواليد 15 تموز عام 1957ولغاية عام 1975.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة