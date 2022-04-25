عدوان إسرائيلي على جنوب لبنان فجر اليوم الاثنين بعد إطلاق صاروخ من الاراضي اللبنانية نحو فلسطين المحتلة/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 12:40
استمرار الأجواء المغبرة اليوم الاثنين، وإنقشاع المنخفض الخانق غداً
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني