استمرار الأجواء المغبرة اليوم الاثنين، وإنقشاع المنخفض الخانق غداً

تبقى الأجواء اليوم الاثنين، غير مستقرة ومغبرة في العديد من مناطق المملكة، ودافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

ويحتمل سقوط زخات متقطعة من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة قد تكون ولفترة محدودة غزيرة في أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية ويصحبها الرعد أحياناً، وفي ساعات الليل الأولى تضعف فرصة الهطولات، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شرق المملكة وبعض مناطق الجنوب.

كما تحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها احيانا في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.

وبحسب التقرير، يتراجع تأثير منخفض البحر الأحمر يوم غدٍ الثلاثاء، مع بقاء الأجواء حارة نسبياً بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال ضعيف خلال ساعات النهار لسقوط زخات خفيفة من المطر في شرق المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية تنشط على فترات.

ويطرأ يوم الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، واحتمال ضعيف لسقوط زخات متقطعة من المطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة ولفترة قصيرة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى غربية تنشط أحياناً.

ويطرأ الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 15، وفي مرتفعات الشراة 26 – 14، وفي مناطق البادية 32 – 18، وفي مناطق السهول 29 – 19، وفي الاغوار الشمالية 33 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 24، وفي البحر الميت 34 – 22، وفي خليج العقبة 34 – 21 درجة مئوية.

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