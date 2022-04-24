وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 5 وفيات و313 إصابة بكورونا خلال الأسبوع الوبائي الأخير، وبنسبة إنخفاض بلغت 34% عن سابقه

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 5 وفيات و313 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الأسبوع الوبائي رقم 16 لعام 2022 الممتد من 16 إلى 22 نيسان الحالي، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الوباء إلى 14064 وفاة و1695745 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا الأسبوع، 1.57 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز الأسبوعي إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 252 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات خلال الأسبوع 14 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 30 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 29 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت صفر بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 4 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 2 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 1 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 4 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 3 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل صفر بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 1 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 1 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 334 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء التراكمي 1681429 حالة. كما أشار إلى إجراء 19992 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 16739166 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4755256، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4476476، والجرعة الثالثة 645454.

البلبيسي: انخفاض إصابات كورونا 34% خلال أسبوع

وقد أعلن مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، ان عدد حالات المسجلة خلال الأسبوعي الوبائي رقم 16 لعام 2022 والممتد من 16 إلى 22 نيسان الحالي 313 إصابة مقارنة مع 475 حالة إصابة خلال الأسبوع الوبائي 15 الماضي، وبانخفاض حوالي 34 بالمئة.

وحول ملخص الإصابات ومقارنتها مع الاسابيع الماضية، بين البلبيسي لوكالة (بترا) اليوم الأحد، أنه سجل 5 وفيات خلال الاسبوع الماضي مقارنة مع 4 وفيات خلال الأسبوع الوبائي الذي سبقه (15) وبنسبة ارتفاع 25 بالمئة. وبلغ عدد فحوصات (بي سي آر) التي تم اجراؤها خلال الأسبوع الماضي 19992 فحصا مقارنة مع 23451 خلال الاسبوع رقم 15 وبنسبة انخفاض 15 بالمئة.

وأشار إلى أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات بلغت 29 حالة خلال الاسبوع رقم 16، مقارنة مع 53 خلال الأسبوع رقم 15، وبنسبة انخفاض حوالي 45 بالمئة. وبلغت نسبة الفحوصات الايجابية 1.6 بالمئة، مقارنة مع 2.0 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي الذي سبقه بانخفاض نسبته نحو 20 بالمئة. كما بلغ عدد الحالات النشطة 252 حالة، مقارنة مع 332 حالة خلال الأسبوع رقم 15، وبانخفاض حوالي 24 بالمئة، ونسبة الإصابة في الفئة العمرية 10 – 17 عاما بلغت 8 بالمئة مقارنة مع 11 بالمئة، ونسبة الحالات في الفئة العمرية 6 – 9 سنوات 1 بالمئة مقارنة مع 1.5 بالمئة.

وحول المطاعيم، أوضح البلبيسي أن عدد الجرعات التي تم إعطاؤها خلال الأسبوع (16) بلغت للجرعة الأولى 5108 مقارنة مع 4503 للأسبوع الذي سبقه، وللجرعة الثانية 6653 مقارنة مع 6253، وللجرعة الثالثة 3946 مقارنة مع 3753، بمجموع 15707 مقارنة مع 14509 خلال الأسبوع رقم 15، وبنسبة ارتفاع نحو 8 بالمئة.

وقد بلغ المجموع الكلي للجرعة الأولى 4755810 وبنسبة 74 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثانية 4477305 وبنسبة 70 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثالثة 645818 جرعة.

وعن تطعيم الفئة العمرية من 12 – 17 عاما، بين البلبيسي أن عدد متلقي جرعة الأولى بلغ 223899 وبنسبة 25 بالمئة، والتطعيم لفئة نفسها للجرعة الثانية 182073 وبنسبة 20 بالمئة، فيما بلغ عدد الذين تم تطعيمهم في الفئة العمرية من 5 – 11 عاما للجرعة الأولى 194، والجرعة الثانية 126 شخصا.