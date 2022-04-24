في ضربة غدر اردوغانية الى بوتين.. تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى سوريا

اغلقت تركيا مجالها الجوي امام الطائرات الروسية المدنية والعسكرية المتجهة الى سوريا، وفق ما نقلت وسائل اعلام تركية عن وزير الخارجية مولود تشاوش اوغلو، الذي أبلغ نظيره الروسي بذلك. ولم تعلق موسكو بعد على القرار التركي.

وقد نقلت قناة (تي.آر.تي خبر) الرسمية التركية عن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو قوله امس السبت إن المجال الجوي التركي أُغلق أمام الطائرات العسكرية والمدنية التي تنقل قوات من روسيا إلى سوريا بعد محادثات مع موسكو.

ونُقل عن جاويش أوغلو قوله للصحفيين على متن طائرة متجهة إلى أوروغواي: “أغلقنا المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية الروسية وحتى أمام الطائرات المدنية المتجهة إلى سوريا وتحمل جنودا”. وقال إنه تم منح الإذن لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل/ نيسان ثم توقفت الرحلات الجوية.

وحتى الآن، يعتبر هذا الإعلان أحد أشد ردود تركيا على موسكو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، رغم عضويتها في حلف شمال الأطلسي.

ولفت تشاوش أوغلو إلى أنه أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف بالقرار الذي نقله بدوره إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتابع، حسبما نقل عنه مراسلون أتراك كانوا على متن طائرته المتجهة إلى أوروغواي، “بعد يوم أو يومين، قالوا: أصدر بوتين أمرا، لن نحلق بعد اليوم”.

وأوضح أن حظر الطيران سيستمرّ ثلاثة أشهر. ولم تردّ روسيا على الفور على الإعلان التركي.

وترتبط تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي بعلاقات طيبة مع كل من روسيا وأوكرانيا وقد سعت للتوسط في الحرب بينهما.