وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 5 وفيات و313 إصابة بكورونا خلال الأسبوع الوبائي الأخير، وبنسبة إنخفاض بلغت 34% عن سابقه
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جرينتش+2 12:11
الملك والسيسي وابن زايد يؤكدون، من القاهرة، أنهم لن يدخروا جهداً في العمل من أجل استعادة التهدئة بالقدس
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