القائمة الكاملة باسماء رؤساء مجالس المحافظات ونوابهم

انتخبت مجالس المحافظات، خلال اجتماعها الأول اليوم الأحد، رؤساء مجالس المحافظات ونوابهم.

وقد ترأس الاجتماع الأول الذي افتتح بأداء اليمين القانونية أكبر الأعضاء سناً، فيما اسفرت هذه الانتخابات عن النتائج التالية..

رؤساء مجالس المحافظات

أحمد العبداللات رئيسا لمجلس محافظة العاصمة

ابراهيم العواملة رئيسا لمجلس محافظة البلقاء

محمود النعيمات رئيسا لمجلس محافظة معان

عبدالله العبادلة رئيسا لمجلس محافظة الكرك

فايز السفاسفة رئيسا لمجلس محافظة الطفيلة

محمد سليمان ابوركبة رئيسا لمجلس محافظة مادبا

عمر محمود المومني رئيسا لمجلس محافظة عجلون

عماد عمرو القيسي رئيسا لمجلس محافظة العقبة

رائد العتوم رئيسا لمجلس محافظة جرش

ماجد الخضري رئيسا لمجلس محافظة الزرقاء

صالح الخشمان رئيسا لمجلس محافظة المفرق

خلدون بني هاني رئيسا لمجلس محافظة إربد

نواب رؤساء المجالس

خليل قطامي نائبا لرئيس مجلس محافظة مادبا

احمد فريحات نائبا لرئيس مجلس محافظة عجلون

احمد الحوامدة نائبا لرئيس مجلس محافظة الطفيلة

محمود اخوعميرة نائبا لرئيس مجلس محافظة معان

فاطمة العراعرة نائبا لرئيس مجلس محافظة جرش

عبدالله العدوان نائبا لرئيس مجلس محافظة البلقاء

علي سالم ابوخليل نائبا لرئيس مجلس محافظة العقبة

مجاهد القروم نائبا لرئيس مجلس محافظة الكرك

زياد العدوان نائبا لرئيس مجلس محافظة العاصمة

حمد الشرفات نائبا لرئيس مجلس محافظة المفرق

عبدالسلام ابو عبيد نائبا لرئيس مجلس محافظة الزرقاء

منير غرايبة نائبا لرئيس مجلس محافظة إربد