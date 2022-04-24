وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 5 وفيات و313 إصابة بكورونا خلال الأسبوع الوبائي الأخير، وبنسبة إنخفاض بلغت 34% عن سابقه
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القائمة الكاملة باسماء رؤساء مجالس المحافظات ونوابهم
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