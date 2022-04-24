إغلاق 13 فرعًا لشركة صيدليات غير مرخصة في عمان

أغلقت فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء 13 فرعًا غير مرخص لشركة صيدليات غير مرخصة في العاصمة عمان.

وقال مدير عام المؤسسة، الدكتور نزار محمود مهيدات، في يبيان صحفي، أنه وبالمتابعة الحثيثة من قبل فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة تم ضبط شركة صيدليات تعمل على فتح فروع للصيدليات في العاصمة عمان ومزاولة مهنة الصيدلة دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق كافة الفروع غير المرخصة، والمباشرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وقد دعت المؤسسة الأخوة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000).