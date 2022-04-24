أجواء خانقة.. غبار وأمطار وعدم إستقرار اليوم الاحد وغداً.. تأجيل الامتحانات الجامعية، وتعليق دوام المدارس في عدة مناطق
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جرينتش+2 11:21
أجواء مغبرة اليوم الاحد وغدا وزخات متقطعة الى غزيرة بمختلف المناطق
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