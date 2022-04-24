أجواء مغبرة اليوم الاحد وغدا وزخات متقطعة الى غزيرة بمختلف المناطق

تبقى المملكة اليوم الأحد، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي المرافقة لإمتداد منخفض البحر الاحمر ؛ وتكون الأجواء مغبرة ودافئة في أغلب مناطق المملكة، و حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة .

ويتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متقطعة من المطر في اماكن متفرقة من المملكة، لفترات محدودة غزيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد قد تؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح شرقية نشطة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في المناطق المنخفضة والأودية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر، ومن خطر العواصف الرعدية.

وبحسب التقرير، يبقى تأثير الأجواء غير المستقرة على المملكة يوم غدٍ الإثنين، وتكون الأجواء مغبرة بوجه عام، دافئة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة،.

كما يتوقع سقوط زخات متقطعة من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة قد تكون لفترات محدودة غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد ما قد يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

ويطرأ يوم الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع احتمال ضعيف خلال ساعات النهار لسقوط زخات خفيفة من المطر في شرق المملكة ، وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الأربعاء، حارة نسبياً بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف أثناء النهار لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في جنوب وشرق المملكة ، وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول أحياناً الى ىشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً وتثير الغبار في مناطق البادية. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 – 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 – 13، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 13، وفي مرتفعات الشراة 27 – 12، وفي مناطق البادية 33 – 16، وفي مناطق السهول 29 – 15، وفي الاغوار الشمالية 32 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 23، وفي البحر الميت 33 – 21، وفي خليج العقبة 33 – 19 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة