أجواء خانقة.. غبار وأمطار وعدم إستقرار اليوم الاحد وغداً.. تأجيل الامتحانات الجامعية، وتعليق دوام المدارس في عدة مناطق

اعلن مدير العمليات الجوية في طقس العرب، أسامة الطريفي الأحد، إنه لا يتوقع تراجع مستويات الغبار بسبب الرياح، مشيرا إلى أن الطقس سيكون اليوم دافئا لساعات الظهر، بعدها تظهر حالة عدم استقرار جوي ستسهم بتنظيف الأجواء.

وأضاف الطريفي في تصريح لقناة “المملكة” أن الأجواء ستبقى مغبرة ليوم الاثنين بحال لم نشهد اجواء ماطرة لتقليل حدة الغبار، مبينا أن الأجواء اليوم ستبقى مغبرة بمعظم الأوقات ويتوقع الثلاثاء تحسن الرؤية الأفقية.

“سيكون هناك امطار ورعد هذا اليوم خاصة بالمناطق الشرقية” وفق الطريفي

وبحسب موقع طقس العرب يتعمق تأثير منخفض البحر الأحمر على الأردن الأحد، و الذي سيترافق مع تطور لحالة من عدم الاستقرار الجوي تكون قوية في شرق المملكة و ذلك نتيجة تقدم مُنخفض جوي في طبقات الجو العُليا نحو المنطقة:

ويستمر الطقس دافئاً و مُغبراً أحياناً، كما و يكون مائلاً للحرارة في مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة.

وتتكاثر سريعاً و بدءاً من ساعات الظهيرة كميات كبيرة من السحب و الغيوم الركامية، و تتهيأ الفرصة لهطول زخات رعدية من المطر في عموم مناطق البادية الشرقية و التي تشمل أجزاء مختلفة من محافظتي المفرق و الزرقاء بما في ذلك أيضاً الأرزق، الصفاوي، الرويشد، الحدود الأردنية/العراقية و الحدود الأردنية/السعودية و المنافذ المؤدية إليها.

ولا يُستبعد أن تكون هذه الزخات الرعدية في تلك المناطق غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية و مُترافقة مع تساقط لزخات من البَرَد وحدوث الصواعق أيضاً و يُخشى على إثر ذلك من حدوث سيول جارفة و مفاجئة.

كما و تترافق ذات الغيوم الركامية بنشاط كبير للرياح التي قد تتسب في حدوث موجات غبارية كثيفة أو رُبما حدوث عواصف رملية تحد بشكل كبير من مدى الرؤية الأفقية.

ويُتوقع مع ساعات ما بعد الظهر و العصر أن تمتد بعض السحب الركامية غرباً و بشكل عشوائي لتطال أيضاً بعض المناطق والمدن الأخرى بما فيها العاصمة، حيث لا يُستبعد هطول أيضاً زخات رعدية من الأمطار في تلك المناطق مع إحتمالية أن تكون غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة و مُترافقة مع تساقط لزخات من البَرَد الأمر الذي قد يتسبب أيضاً في تشكل سيول في بعض المناطق.

رؤساء الجامعات يقررون تحويل الدوام وتأجيل الامتحانات اليوم

كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، الأحد، قرارات رؤساء الجامعات المتعلقة بدوام الجامعات الرسمية والامتحانات لليوم الأحد، استجابة للظروف الجوية التي تشهدها المملكة.

وبحسب الناطق الإعلامي باسم الوزارة مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، فقد قرر رؤساء جامعات الاردنية، ومؤتة، والطفيلة التقنية، والحسين بن طلال، وآل البيت، تحويل التعليم في الجامعات الى الدراسة عن بُعد، وتأجيل الامتحانات المقررة اليوم الاحد.

وأوضح الخطيب بأن القرارات جاءت بسبب الظروف الجوية السائدة وتدني مدى الرؤية بسبب الغبار الكثيف والتحذيرات من السير على الطرقات.

تعليق دوام المدارس في عدة مناطق

وقد قرّر مدير التربية والتعليم محمد الهرش بالتنسيق مع الحاكم الإداري تعليق دوام المدارس الأحد، في لواء الرويشد، الصباحي والمسائي، والتحول للتعليم عن بعد، نظرا للظروف الجوية السائدة والمتوقعة.

وقرر مدير التربية والتعليم لمنطقة البادية الجنوبية تعليق الدوام الأحد في مناطق الجفر والمدورة وتحويل التعلم عن بعد بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وقرر مدير التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية سامي شديفات وبالتنسيق مع الحاكم الإداري، تعليق دوام جميع المدارس في قضاء الأزرق ومدارس مخيمات السوريين الأحد، وتحويل الدوام ليصبح عن بعد وذلك بسبب الأحوال الجوية السائدة.

قرر مدير التربية والتعليم للواء سحاب عطاالله المقابلة وبالتنسيق مع متصرف لواء سحاب سلطان الماضي، تعليق الدوام الأحد، بسبب الظروف الجوية السائدة في المملكة، وتحويل التعليم عن بُعد وذلك حرصاً على سلامة الطلبة والزملاء والزميلات في الميدان التربوي.

كما قرر تأخير دوام الموظفين والعاملين في المديرية للساعة 10:00 صباحا.

وكذلك، قرر مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية تعليق دوام الأحد لمدرسة حي البوادي الأساسية المختلطة الوجاهي وتحويله عن بعد بسبب السيول.

وتقرر تعطيل الطلبة في مدرسة عبدالله بن أم مكتوم للطلبة المكفوفين، وتحويل التعليم فيها عن بعد ليوم الأحد.

وجاء قرار التحول عن بعد نتيجة الظروف الجوية السائدة، وحرصا من وزارة التربية والتعليم على مصلحة الطلبة، علما بأن أغلب الطلبة في المدرسة يأتون بحركة باصات من خارج العاصمة خصوصاً الطلبة القادمين إليها من المفرق والهاشمية والزرقاء.

وقرر مدير التربية والتعليم لمنطقة السلط هارون الرحاحلة تعليق الدوام ليوم الأحد، بسبب الظروف الجوية السائدة، و تحويل التعليم عن بُعد، وذلك حرصًا على سلامة الطلبة والزملاء والزميلات في الميدان التربوي، وتأخير دوام موظفي المديرية للساعة العاشرة صباحا.

كما قرر مدير التربية والتعليم للواء قصبة المفرق أسامة عايد شديفات، وبالتنسيق مع محافظ المفرق، تعليق الدوام الأحد، بسبب الظروف الجوية السائدة في المملكة، وتحويل التعليم عن بُعد، حرصاً على سلامة الطلبة والزملاء والزميلات في الميدان التربوي.

وقرر أيضا تأخير دوام الموظفين والعاملين في المديرية للساعة 10:00 صباحا.

ونظرا للظروف الجوية السائدة وبالتنسيق مع الحاكم الإداري، قرر مدير التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي حسين الدغيمات تعليق دوام المدارس الوجاهي ليوم الأحد، على أن يكون عن بُعد، حفاظاً على سلامة الطلبة والمعلمين.

كما قررت مديرة التربية والتعليم للواء قصبة الكرك مي رهايفه، تعليق الدوام الوجاهي ليوم الأحد، على أن يكون عن بُعد، وتأخير دوام العاملين في المديرية للساعة 10 صباحا.

وقرر مدير التربية والتعليم لمنطقة القصر عبدالحي القرالة، تعليق الدوام الوجاهي في المدارس ليوم الأحد، على أن يكون عن بعد، وتأخير دوام العاملين للساعة 10 صباحا.

وقرر مدير التربية والتعليم للواء عين الباشا فادي الجزازي، تعليق الدوام ليوم الأحد، بسبب الظروف الجوية السائدة، وتأخير دوام الموظفين في المديرية الى الساعة 10 صباحاً.

وقرر مدير التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية نزار الدقس تعليق الدوام ليوم الأحد، وتحويل التعليم عن بعد، وتأخير دوام العاملين في المديرية الى الساعة 10 صباحاً.