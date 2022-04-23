وزير المالية النمساوي: لن نلتزم بقرار حظر الغاز الروسي لانه سيضر بالنمسا والمانيا والمجر أكثر مما يؤذي روسيا

قال وزير الخارجية النمساوي، ماغنوس برونر، اليوم السبت، إن بلاده لن تدعم الحظر المحتمل على الغاز الروسي لأنه سيضر فيينا أكثر من موسكو.

وفي الأسبوع الماضي، قال المستشار النمساوي كارل نيهامر إن الحظر المفروض على الغاز الروسي لن تدعمه النمسا وألمانيا والمجر.

وقال برونر لقناة “سي إن إن” الأمريكية: “بمجرد أن تضربك العقوبات أكثر من الطرف المستهدف بالعقوبة، أعتقد وقتها لن يكون هناك فائدة كبيرة”.

وأضاف أن النمسا ليس لديها خيار لأن اقتصاد البلاد يعتمد اعتمادا كبيرا على الغاز الروسي.

وفي الشهر الماضي، وصفت مجموعة من 9 خبراء اقتصاديين جامعيين تداعيات الحظر الكامل على الطاقة بأنه “يمكن التحكم فيه”، قائلين إنه سيؤثر على الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.3% إلى 3% فقط.

ومع ذلك، حذر القادة الصناعيون من أن التأثير سيكون أكثر حدة، كما رفض السياسيون المزاعم بأن الضربة الاقتصادية ستكون طفيفة، حيث وصف المستشار الألماني أولاف شولتز هذه التقديرات بأنها “خاطئة” و”غير مسؤولة”.

وفي اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، امس الاول الخميس، دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الاتحاد الأوروبي إلى “توخي الحذر” بشأن حظر واردات الطاقة الروسية، محذرة من الضرر الذي يمكن أن تلحقه مثل هذه الخطوة بالاقتصاد العالمي.

أوروبا تستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي 6 أشهر فقط

ومن جانبه اعلن مسؤول في صندوق النقد الدولي إن الدول الأوروبية ستتمكن من الاستغناء عن الغاز الروسي من دون أن تواجه أي مشاكل لفترة 6 أشهر فقط، لتواجه صعوبات اقتصادية بعد ذلك.

وقال مدير القسم الأوروبي لصندوق النقد الدولي، ألفريد كامر، في معرض حديثه عن سيناريوهات وقف توريدات الغاز من روسيا للاتحاد الأوروبي: “أوروبا قادرة على السيطرة على هذا الأمر لفترة الأشهر الستة الأولى، ولكن في موسم الشتاء سيكون هناك نقص”.

وأشار إلى أن “هذا النقص سيؤثر بشكل ملموس على الاقتصاد والنشاط الاقتصادي، ما سيؤدي إلى تقليص توريدات الغاز بنسبة 12% سنوياً”.

وأوضح أنّ احتياجات أوروبا للغاز أدنى في موسم الصيف، وبإمكان الدول أن تستخدم مخزوناتها، لكنّ انخفاض المخزونات إلى المستوى الخطير سيؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز المرتفعة أصلاً.

وأكّد من جديد أن تخلي الاتحاد الأوروبي بشكل كامل عن واردات الغاز الروسي سيؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة اليورو 3 نقاط مئوية.

وتعليقاً على تصريح صندوق النقد الدولي، أكّد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنّ دول الاتحاد الأوروبي لن تصمد أسبوعاً من دون غاز روسيا.

ونشر مدفيديف في “تلغرام” تعليقاً على التقارير الإعلامية حول إرسال المفوضية الأوروبية وثيقة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، توضح آلية دفع ثمن الغاز “من دون انتهاك نظام العقوبات”، وتشير إلى إمكانية دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي تنفيذاً لقرار الرئيس فلاديمير بوتين.