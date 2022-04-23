العدو يتخوف من هبة عرب 48 ويقمع مظاهرة بمدينة ام الفحم نددت بالعدوان على الاقصى وهتفت للقائد محمد ضيف/ فيديو
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جرينتش+2 02:49
وزير المالية النمساوي: لن نلتزم بقرار حظر الغاز الروسي لانه سيضر بالنمسا والمانيا والمجر أكثر مما يؤذي روسيا
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