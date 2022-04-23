مقتل جندي تركي باشتباكات مع حزب العمال الكردستاني شمال العراق

قتل جندي تركي برتبة رقيب في اشتباكات وقعت مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني في منطقة عملية “المخلب- القفل” الجارية في شمال العراق، وفقا لما ذكرته الأناضول.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، أن الرقيب “قبلاي تشون” من المشاة بالقوات المسلحة، قتل خلال اشتباكات مع حزب بي كا كا بمنطقة عملية المخلب -القفل.

وأعلن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، امس الجمعة، أن عملية “المخلب – القفل” أسفرت عن مقتل 45 مسلحا ومقتل 3 جنود منذ انطلاقها.

وأطلقت تركيا عملية عسكرية شمال العراق منذ فجر الإثنين الماضي، في اعتداء وقح على السيادة العراقية، وهو ما اثار احتجاج السلطات في بغداد واستنكارها لهذا العمل الاستفزازي المتكرر.