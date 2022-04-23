مستقبل أتمتة الصحافة الرقمية

أدى التساؤل عن دور البيانات الضخمة (البيغتادا) والخوارزميات في المجال الصحفي إلى الاهتمام بالصحافة الآلية (أو “الصحافة الروبوتية”) ، أي إنتاج المقالات بواسطة البرامج بناءً على المعالجة الحسابية لكتل كبيرة من البيانات. يبدو أن الصحافة الروبوتية أصبحت تثبت نفسها على أنها نموذج “للموضوعية” وهي ماضية في تسلق ذروتها نحو إقصاء أكثر لدور الصحفي في مراقبة ورصد الواقع .

ومن الأمثلة على هذا التحول غالبًا ما يتم الاستشهاد بصحيفة لوس أنجلس تايمز التي كانت تنشر مقالات منذ 2014 حول النشاط الزلزالي في كاليفورنيا باستخدام برنامج كاكيبوت روبوت الذي يستخدم بيانات المسح الجيولوجي الأمريكي.

وإذا كان احتمال وجود هيئة تحرير بدون صحفيين مثيرا للقلق ، فإن هذه الصحافة الآلية تعتبر واعدة أكثر في المستقبل . من بين هذه الوعود إمكانية مضاعفة المقالات لتلبية المطالب المتخصصة والتعامل مع الموضوعات التي لم يكن طاقم التحرير قادرًا على تغطيتها . وبالتالي ، فإن هذه المغامرة في استخدام الصحفيين الآليين يجب أن يحرر الصحفيين الآدميين من المهام المتكررة لتكريس أنفسهم للتحقيقات أو المشاريع التي لن يتمكن الذكاء الاصطناعي من القيام بها.

وبالتالي، فإن هذه الوعود التي تجد مقاومة من جانب الصحفيين الذين حددهم الباحث الأمريكي مات كارلسون في النقاش الذي صاحب إطلاق شركة ناراتيف ساينس في الولايات المتحدة ، وهي الشركة التي كانت السباقة إلى دعم الصحافة الآلية . أن لا تكون مثل عمل الصحفي . في مقدمة هذه المقاومة ، هناك التساؤل حول انعكاس العلاقة بين العرض والطلب في إنتاج المعلومات.

يمكن تعريف الصحافة أولاً وقبل كل شيء من خلال العرض ، وخيارات التغطية التي يتخذها مكتب التحرير ، أي اختيار المعلومات التي تستحق لفت انتباه الجمهور ، والتي تعتبر ذات أهمية إخبارية” . يقع اختيار المعلومات هذا في قلب السلطة الصحفية ، التي تفترض هنا دورها في “حفظ البوابة”. وعلى العكس من ذلك ، فإن مؤيدي البيانات الضخمة (البيغ داتا) سوف يشجبون أوجه القصور في الوساطة الصحفية ، مع خياراتها البشرية ، والتي تعارض الخوارزميات معرفة أكثر بالتفصيل باحتياجات المستخدمين ، أو “الصلة” أو “الملاءمة” لاستجاباتهم لاستبدال منطق التحرير. من وجهة النظر هذه ، ستشكل البيانات الضخمة تتويجًا لعملية أعطت منذ التسعينيات أهمية أكبر في الخيارات التحريرية : بعد الضرورة الإعلانية ومقاييسها سيتم فرض الطلب باسم ملاءمة المعلومات المحددة ، أي باسم ادعاء معرفي من شأنه أن يجعل الخوارزميات ناقلة معلومات وعلم جديد للجماهير وتوقعاتهم.

كما تتعلق الخلافات بحالة الوقائع لأنها جزء من واقع معقد ، يجب أن يتم وضعها في سياقها وتفسيرها أكثر فأكثر ، مما يمنع إنتاج وصف مطهر للواقع ، مما يجعل الموضوعية معيارًا مقصودًا . بالنسبة لهذا التفسير الصحفي للحقائق ، المشتبه في أنها تترك مجالًا لخطر التحيز الأيديولوجي ، ستعارض الصحافة الآلية إمكانية تحييد وعزل أي شكل من أشكال الذاتية في معالجة المعلومات من خلال تطبيق عمليات موحدة. من الواضح أن التوترات المعرفية تتجلى ، من ناحية ، بين الخبرة الصحفية وعلاقتها التفاوضية بالواقع ، ومن ناحية أخرى ، مطالبة الخوارزميات بإخراج الحقائق بطريقة موحدة من قواعد البيانات العملاقة.

مترجم بتصرف