ليقرأ حكام التطبيع الانذال.. الصحفي جدعون ليفي: جميعنا في إسرائيل متواطئون مع المستوطنين وإدامة الاحتلال

تل أبيب: قال الصحفي الإسرائيلي، جدعون ليفي، في مقال نشره على صحيفة “هآرتس” العبرية، أن الإسرائيليين جميعاً متواطئون لادامة الاحتلال.

وأضاف ليفي، أن جميع الإسرائيليين، شاركوا يوم الأربعاء، في مسيرة الأعلام، وهذا يعني أن جميع الإسرائيليين مستوطنون.

وقال ليفي، لا توجد طريقة أخرى لوصف ذلك، وأن القول بأن هناك أقلية مستوطنة صغيرة وعنيفة في بعض الأجزاء النائية من إسرائيل تقوم بذلك، هو مجرد كذبة.

وقال ليفي، لا يمكن الإدعاء أن الإسرائيليين المستنيرين ليس لهم علاقة بأفعال المستوطنين وأن الحكومة الإسرائيلية تستسلم فقط لجنونهم، مضيفاً، أن كل علم استفزازي في حومش، وكل ما تم التلويح به في الحرم القدسي، يمثل الجميع.

وأضاف ليفي، ماذا سيكون لهؤلاء المستوطنين؟ إنهم يدمرون بلدنا، ولا يجوز لأحد أن يجلس في حكومة تشرف على كل هذا ويقول إنها حكومة تغيير.

وتابع، من لا يزال بحاجة إلى دليل على عدم وجود فرق بين هذه الحكومة وسابقاتها، عليه فقط أن ينظر إلى حومش.

وقال ليفي، أنه كان على بيني غانتس وبارليف أن يفرقوا مسيرة الأعلام.

وأشار ليفي، إلى أن لابيد ونيتسان هورويتز سارا في مسيرة الأعلام، وألقت ميراف ميخائيلي الهراوات على رجال مسنين في ساحة المسجد أيضًا.

وأكد ليفي، أن الجميع كان طرفاً في هذه الأحداث، وأن إديت سيلمان وإيتامار بن جفير لا يسيرا بمفردهما، وأن الجيش الإسرائيلي والشرطة لا تمنعهم والحكومة لا تحرك ساكنًا.

وقال ليفي، “إن ذلك يسمى تحريض على جريمة، وليس فقط الفشل في منع الجريمة ، التي تعتبر جريمة جنائية، موضحاً أن المادة 26 من قانون العقوبات ينص على ما يلي: “يُعتبر كل من ، سواء كان حاضراً وقت ارتكاب الجريمة أم لا ، أو امتنع عن القيام بأي فعل بغرض تمكين أو مساعدة شخص آخر على ارتكابها”. طرف في الجريمة.

وتابع ليفي، كانت المظاهرة الاستفزازية في حومش حقيرة، وتفرقة عنصرية في أنقى صورها وصفعة في وجه محكمة العدل العليا، إنه تظهر ازدراء للقانون أكثر مما تنطوي عليه التهم الموجهة ضد بنيامين نتنياهو.

وأكد ليفي، أن ذلك يعتبر فصل عنصري لأن الفلسطينيين لم يعد بإمكانهم حتى أن يحلموا بالسير على نحو مماثل إلى أرضهم، ولا حتى للقيام بزيارة سريعة. وهو ازدراء لسيادة القانون لأن المحكمة العليا قضت منذ سنوات بضرورة إعادة هذه الأرض إلى أصحابها.

وتساءل ليفي، فماذا لو حكمت المحكمة؟ يبدو الأمر كما لو أن المحكمة ترسل مجرمًا إلى السجن ويقول المجرم: لست مضطرًا للاستماع إلى المحكمة. هذا ما تقوله مسيرة حومش هذا ما تقوله الحكومة والجيش والشرطة الذين سمحوا بحدوث ذلك.

وعلق ليفي، في ذلك اليوم ، وقفت إيتيا ديمينتمان، أرملة الرجل الذي قُتل في الهجوم الإرهابي الأخير في حومش ، على هذه الأرض المسروقة ودعت إلى استعادة سيناء. وبدلاً من حث الغزاة على مغادرة الجبل المبلل بدماء زوجها على الفور لإنصافها وإعادة الأرض إلى أصحابها الشرعيين ، فإن هذه الأرملة تريد المزيد من الدم والمزيد من الأرامل مثلها.

وختم ليفي، ما هو الملاذ الآخر الذي يجب على أصحاب الأرض من برقة استرداد أرضهم؟ وكيف يشعرون وهم مسجونون في قريتهم للسماح للصوص بالاحتفال بنهب الارض المسروقة وكل ذلك تحت حماية الجيش والشرطة؟ وبدلا من حبس اللصوص وحماية سكان برقة عند عودتهم إلى جبلهم للاحتفال ،ماذا نقول لأهل برقة؟ وماذا نقول لأنفسنا؟ فقط لا تقولوا: إنهم المستوطنون، وليس نحن.