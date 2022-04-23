عجايب.. 18 مسلسلاً مصرياً “رمضانياً جداً” تتناول الخيانات الزوجية

في ظل عرض مسلسلات كثيرة في رمضان كل عام، يكون التشابه في بعض أحداثها وارداً، خاصة الدرامية منها، ولكن ظاهرة غريبة انتشرت في مسلسلات رمضان هذا العام، هي ظاهرة “خيانة الأزواج” ,في علاقات غير مشروعة ؛ فقد شهد عدد كبير من مسلسلات رمضان خيانات كثيرة، فهناك من تزوج على زوجته، وهناك من دخل في علاقة مع أخرى، وغيرها من أنواع العلاقات التي تندرج تحت بند الخيانة الزوجية.

الغريب أن نصف مسلسلات رمضان تقريباً حدث فيها هذا الأمر، وهو رقم كبير جداً، خاصة مع اختلاف قصص تلك المسلسلات وتنوعها ما بين درامية وكوميدية وإثارة وتشويق، إلا أن جميعها وقعت به خيانات زوجية.

دنيا تانية

يوضع مسلسل “دنيا تانية” الذي تقوم ببطولته ليلى علوي في خانة منفردة بعيداً عن كل المسلسلات، ليس لأنه أول مسلسل ظهرت فيه أحداث الخيانة في الحلقة الأولى، ولكن لأن تلك الخيانة أثارت الجدل وجعلت المجلس الأعلى للإعلام في مصر يوقف عرض المسلسل حتى يُراجع؛ إذ ظهر في أولى حلقاته مشهد زنا محارم، وذلك بعدما اكتشفت البطلة أن زوجها يخونها مع شقيقتها.

حالة أخرى مشابهة شهدها مسلسل “توبة” بين محمد دياب وندى عادل، والتي تقوم في المسلسل بدور حبيبته القديمة التي تزوجت من خاله بعد دخول دياب السجن، ولكن بعد خروجه من السجن حدثت بينهما علاقة آثمة.

وفي مسلسل “رانيا وسكينة” تعرضت مي عمر لنوع خيانة مشابهة، بعدما اكتشفت أن زوجها يخونها مع فتاة أخرى وهي خطيبة شقيقها؛ حيث تمكنت من سماعه وهو يتحدث معها في الهاتف في الفيلا الخاصة بهما.

وفي مسلسل “انحراف” الذي تقوم ببطولته روجينا، تطور الأمر هذه المرة للقتل، بعدما قامت ابنة أحمد فؤاد سليم بقتل ريهام سعيد التي تلعب دور زوجة أبيها بعدما اكتشفت أن خطيبها على علاقة بزوجة أبيها.

صديقة الزوجة

كما ظهر البطل في عدد كبير من المسلسلات هذا العام بدور الخائن لزوجته مع صديقتها، سواء عن طريق الزواج السري أم عن طريق علاقة أخرى؛ ففي مسلسل “بابلو” خان محمود حجازي زوجته دارين حداد مع صديقتها المقربة أمينة مغربي، وذلك بعدما رفضت أن تكون إحدى عشيقاته، ليتزوجها على زوجته.

الأمر نفسه تكرر في مسلسل “راجعين يا هوى”، بعدما تزوج إسلام جمال من صديقة زوجته المقربة، وهي مطلقة ولديها طفلة، فتزوج منها في السر حتى لا يأخذ زوجها منها حضانة الطفلة، قبل أن يتم كشف أمرهما وتبلغ زوجته طليق صديقتها بالأمر.

وفي مسلسل “رانيا وسكينة” كان هناك حالة خيانة مشابهة؛ حيث إن روبي مخطوبة لأحمد خالد صالح، ولكنها تنقلب عليه بمجرد علمها بأنه يخونها مع صديقتها المقربة.

وكذلك الأمر بالنسبة لدينا الشربيني في مسلسل “المشوار”، التي اكتشفت أن زوجها محمد رمضان حاول خيانتها مع صديقتها المقربة ندى موسى، ولكنها رفضت الأمر وفضحته أمام زوجته.

كذلك في مسلسل “يوتيرن” بعدما اكتشفت ريهام حجاج أن زوجها أيمن القيسوني يخونها مع نانسي صلاح، لتطلب منه الطلاق، ولكنه يرفض فتحاول خلعه.

“مكتوب عليا” و”العائدون”

وشهدت المسلسلات الكوميدية أيضاً الحالة نفسها، وهو ما حدث في مسلسل “مكتوب عليا” الذي يقوم ببطولته أكرم حسني، الذي خان زوجته هنادي مهنا وتزوج عليها في ليلة زواجهما من ابنة خالته آيتن عامر، محاولاً طوال الوقت أن يخفي عنها أمر زواجه الثاني الذي أُجبِر عليه.

وفي المسلسل المخابراتي “العائدون” الذي يُعرض في رمضان، خان صالح عبد النبي، الذي يجسد دور ضابط مخابرات في جهاز معادي، رئيسه “كمال أقطاي” مع زوجته، وهو ما جعله يقع فريسة في يد المخابرات المصرية التي ساومته على على كشف أمره.

“ملف سري”

وفي مسلسل “ملف سري” وجد هاني سلامة خطيبته رحمة حسن مقتولة في الفيلا نفسها مع محمود حجازي، وهو السر الذي يحاول هاني سلامة كشفه من خلال المسلسل طوال الأيام الماضية لمعرفة ما إذا كانت هناك علاقة بين خطيبته وبين محمود حجازي، المتهم في قضايا كبيرة هو وعائلته، أم لا.

وفي مسلسل “ملف سري” أيضاً اكتشفت عائشة بن أحمد أن خطيبها محمود حجازي، الذي قُتل، كان متزوجاً منذ سنوات زواجاً سرياً ولم يخبر به أحداً من العائلة، وأن الأمر كُشف بعد ظهور ابنه الصغير.

والأمر نفسه ينطبق على مي كساب في مسلسل “أحلام سعيدة”، بعدما اكتشفت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أن زوجها متزوج من سنوات كثيرة ولديه ابن صغير بعدما شاهدت صوره مع زوجته وابنه.

وفي مسلسل “يوتيرن” فاجأ توفيق عبد الحميد زوجته صفاء الطوخي بأمر زواجه الثاني من نورهان، وذلك بعدما حملت الأخيرة ونُقلت إلى المستشفى.

“فاتن امل حربي”

وفي مسلسل “وجوه” اكتشفت الفنانة حنان مطاوع أن زوجها عابد عناني كان يخونها مع شريكته في المستشفى، واكتشفت الأمر أكثر من مرة، لتقتله في النهاية بعدما أعطاها أيضاً عقارات هلوسة وتسبب في تدمير حياتها لتقتله.

وفي موقف آخر اكتشفت نيللي كريم في مسلسل “فاتن امل حربي” خيانة زوجها شريف سلامة لها، وذلك بعدما دخل في علاقة مع إحدى الفتيات وخدعها وقال لها: إن زوجته متوفاة، لتكتشف نيللي الأمر من خلال مشاهدته وهو يتحدث للفتاة فيديو كول عبر أحد البرامج.

وعليه. فقد أثارت أحداث المسلسلات السابقة تساؤلات كثيرة لدى رواد مواقع التواصل عن جدوى عرض كل هذه النماذج من الخيانات، في ظاهرة ربما تحدث لأول مرة في مسلسلات رمضان!