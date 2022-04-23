طقس جاف وحار اليوم السبت وغدا وبعده، والارصاد تحذر من الاجواء المغبرة

تتأثر المملكة، اليوم السبت، تدريجيا مع ساعات الظهيرة بامتداد منخفض البحر الأحمر ،حيث تسود أجواء جافة، وحارة نسبيا بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، واحتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر ، وتكون مثيرة للغبار خصوصا في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يتعمق تأثير منخفض البحر الأحمر يوم غدٍ الأحد، وتكون الأجواء دافئة وجافة وغير مستقرة مع ظهور كميات من الغيوم المختلفة، وتهطل زخات رعدية من المطر في اماكن متفرقة من المملكة ولاسيما في المناطق الشرقية واجزاء من المناطق الوسطى والشرقية من المملكة، كما تنشط الرياح الشرقية، وتكون مثيرة للغبار ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية، ولاسيما في مناطق البادية.

وتستمر الاجواء غير المستقرة بتاثيرها على المملكة يوم الاثنين، وتكون الاجواء دافئة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط الأمطار في أجزاء متفرقة من المملكة قد يصحبها الرعد، خصوصا في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وتكون مثيرة للغبار لاسيما في مناطق البادية، وبعد ساعات المساء تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي.

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الاجواء حارة نسبيا بوجه عام ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 – 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 12، وفي مرتفعات الشراة 27 – 13، وفي مناطق البادية 33 – 14، وفي مناطق السهول 29 – 15، وفي الاغوار الشمالية 35 – 20، وفي الأغوار الجنوبية والبحر الميت وفي خليج العقبة 34 – 23 درجة مئوية.

وقد حذرت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين، من الأجواء المغبرة المصحوبة برياح نشطة التي ستشهدها أغلب مناطق المملكة حتى يوم الاثنين.

وتتوقع الأرصاد هطول زخات رعدية من المطر اعتبارا من عصر يوم الأحد في مناطق متفرقة من المملكة وخاصة المناطق الشرقية وأجزاء من شمال ووسط المملكة بما فيها العاصمة عمان .