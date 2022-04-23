طقس جاف وحار اليوم السبت وغدا وبعده، والارصاد تحذر من الاجواء المغبرة

العدو يتخوف من هبة عرب 48 ويقمع مظاهرة بمدينة ام الفحم نددت بالعدوان على الاقصى وهتفت للقائد محمد ضيف/ فيديو
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