رحيل المناضل الفتحاوي صلاح التعمري زوج الملكة دينا

غيب الموت، اليوم السبت، المناضل اللواء صلاح التعمري بعد صراع مع المرض، في محافظة بيت لحم.

وقد أعلن عن وفاة المناضل اللواء الوزير والمحافظ صلاح التعمري واسمه الحقيقي “أسعد سليمان حسن عبد القادر سليمان”، بعد رحلة نضال طويلة، ومعاناة مع مرض السكري، حيث أصيب بعدة جلطات وعانى من آثار السكري وتم بتر قدمية.

ونعت محافظة بيت لحم ممثلة باللواء كامل حميد محافظ بيت لحم اللواء التعمري، وتقدمت “بأحر التعـازي والمواساة من عموم ابناء شعبنا بالوطن والخارج بوفاة المناضل والقائد الوطني طيب الذكر المرحوم اللواء صلاح التعمري محافظ محافظة بيت لحم سابقا”.

صلاح التعمري، سياسي وعسكري فلسطيني برتبة لواء، وقيادي في حركة فتح شغل منصب وزير وزارة الشباب والرياضة في الحكومة الفلسطينية الثامنة، وهو عضو المجلس التشريعي الفلسطيني خلال انتخابات عام 1996 حيث حصل على 17,774 صوت، ومحافظ سابق لمحافظة بيت لحم، وهو مستشار محمود عباس لشؤون الاستيطان والجدار، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، وعضو المجلس الاستشاري في الحركة، وعضو المجلس العسكري. وعضو المجلس المركزي الفلسطيني.

في عام 1970، تزوجت صلاح التعمري، المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، من الملكة الاردنية السابقة المرحومة دينا عبد الحميد التي عاشت لفترة في لبنان، قبل أن تعود إلى الأردن وتستقر عند ابنتها عالية بنت الحسين الى حين وفاتها عام 2019.

وكان قد أطلق عليها لقب ملكة الأردن بعد زواجها من الملك حسين في عام 1955، وهي والدة ابنته البكر الأميرة عالية، لكنهما انفصلا في عام 1957، فصار لقبها صاحبة السمو الملكي الأميرة دينا.