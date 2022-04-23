رحيل المناضل الفتحاوي صلاح التعمري زوج الملكة دينا

إستكمالاً لجرائمه في الاقصى.. العدو يعتدي على المسيحيين ويعيق وصولهم لكنيسة القيامة للاحتفال بسبت النور/ فيديو
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