العدو يتخوف من هبة عرب 48 ويقمع مظاهرة بمدينة ام الفحم نددت بالعدوان على الاقصى وهتفت للقائد محمد ضيف/ فيديو

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن تخوفات إسرائيلية من اشتعال مواجهات عنيفة في القدس والمدن العربية داخل إسرائيل على خلفية التصعيد حول المسجد الأقصى في الأيام الأخيرة.

وأفادت قناة “كان” العبرية، بأن قوات الأمن تستعد لمواجهات عنيفة في القدس ومدن الداخل، بعد إصابة فلسطينيين في الأقصى يوم الجمعة أحدهم حالته خطيرة جدا بعد إصابته في الرأس.

وكشفت القناة أن وزير الأمن الإسرائيلي عومر بارليف أوصى الشرطة بالامتناع “قدر الإمكان” عن اقتحام باحات المسجد الأقصى، مشيرة الى أن قرار القيام بذلك يبقى بيد قائد شرطة المنطقة.

وحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن قائد الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي أمر ضباط شرطة حرس الحدود الاحتياطيين بوضعهم في حالة تأهب للاستدعاء الفوري بسبب مخاوف من انتشار العنف إلى مدن مثل أم الفحم والناصرة.

هذا وقد أطلقت الشرطة الإسرائيلية على المتظاهرين في مدينة أم الفحم، بعد منتصف ليل الجمعة، قنابل الغاز المسيل للدموع، بعد مسيرة حاشدة في المدينة أم الفحم، نددت بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المُبارك، وهتفت للقائد العسكري الحمساوي محمد ضيف.

وأعلنت فجر اليوم السبت اعتقال أربعة أشخاص بزعم الإخلال بالنظام العام، فيما أظهرت مقاطع مصورة انتشار الشرطة بقوات معززة انتشرت عند مدخل المدينة قبل وصول المسيرة إلى المكان، وقامت لاحقًا بإطلاق كثيف للغاز المسيل الدموع بعد اقتحامها مدخل المدينة.

وكان قد دعا الحراك الفحماوي الموحّد واللجنة الشعبية في المدينة إلى المشاركة في المسيرة التي انطلقت من مسجد أبي عبيدة.

واستنكر الحراك الفحماوي الموحد في بيان “حالة التحريض المسبق لشرطة الاحتلال وإعلامه على مظاهرة شرعية داخل المدينة، والاعتداء السافر على أمسية رمضانية نظمها الأهالي في ساحة متنزه النافورة بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع”.

وأضاف أنه “نظمنا اليوم (الجمعة) مسيرة جبارة انتهت في حي راس الهيش، كانت مثالا للعمل النضالي الوحدوي، ونحن نحمل الشرطة مسؤولية كل ما تلاها من اعتداء على الناس واقتحام مدخل المدينة دون حاجة أو وجه حق، ونؤكد أن استمرار هذه التصرفات الرعناء الاستعراضية الشبيهة لما يقوم به الاحتلال في المسجد الأقصى هو ما سيؤدي لمزيد من التصعيد لمواجهة هذه التصرفات الاحتلالية التي لا يمكن السكوت عنها!”.

قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن التفاف جماهير شعبنا في القدس وباحات المسجد الأقصى ومدن الداخل حول رموز المقاومة الفلسطينية والهتاف لها ولرموزها ورفع راياتها، يعكس عمق إيمانها بخيار المقاومة كطريق لاسترجاع الأرض والمقدسات.

وأضاف قاسم في تصريحات صحفية، أن قائد أركان المقاومة محمد الضيف يمثل لدى جماهير شعبنا الفلسطيني أيقونة نضاله في ثورته المعاصرة، فالرجل تجسيد للثورة التي لا تهدأ والقتال المتواصل لانتزاع الحرية والكرامة، وهتاف الجماهير باسمه، تعبير عن ثقتهم الكاملة عن ما يمثله من نخوة الثائر ورجولة المواقف.

#شاهد هتافات للضيف وأبوعبيدة خلال تظاهرة خرجت في مدينة أم الفحم اسنادا للمسجد الأقصى. خاص نيو برس pic.twitter.com/vSdPZ4VjoT — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) April 22, 2022