العدو يتخوف من هبة عرب 48 ويقمع مظاهرة بمدينة ام الفحم نددت بالعدوان على الاقصى وهتفت للقائد محمد ضيف/ فيديو
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الصهاينة أخطأوا الحساب، ولم يدركوا ان الصلاة في الاقصى أسمى درجات الوطنية الفلسطينية.. يميناً ويساراً
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