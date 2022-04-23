البلقاء التطبيقية تعلن مواعيد التسجيل والامتحانات النظرية والعملية للشامل

أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية كافة التفاصيل المتعلقة بمواعيد التسجيل وعقد الامتحانات العملية والنظرية للشامل للدورة الصيفية 2022 والفئات المسموح لها بالتقدم .

وبين رئيس الجامعة رئيس اللجنة العليا للامتحانات، الدكتور أحمد فخري العجلوني، في بيان صحفي اليوم السبت، أن تسجيل الطلبة لامتحان الدورة الصيفية للعام الحالي يبدأ اعتباراً من الثامن من أيار المقبل وينتهي في التاسع عشر من نفس الشهر. كما بين العجلوني أن الامتحانات العملية للدورة الصيفية للعام الحالي تبدأ في العشرين من تموز المقبل وتنتهي في الثامن والعشرين من نفس الشهر . اما الامتحانات النظرية قال الدكتور العجلوني إنها ستبدأ في ورقتها الاولى يومي الأربعاء والخميس الموافقان 10 و 11 آب المقبل و الورقة الثانية يومي السبت والأحد 13و14 آب اما الورقة الثالثة ايام الثلاثاء والأربعاء والخميس 16 و17و18 من نفس الشهر .

واشار العجلوني إلى أن جميع الامتحانات العملية والنظرية تعقد عند الساعة التاسعة صباحاً، وتقوم وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة بتوزيع الطلبة على مراكز وأيام وجلسات الامتحانات بعد انتهاء عملية تسجيل الطلبة.

وقال الدكتور العجلوني إن الفئات المسموح لها التقدم لهذه الدورة فهي ” الطالب المنتظم والطالب المعيد (وهو الطالب الذي سبق له وأن تقدم للامتحان، بحيث لا يزيد عدد تقدمه للامتحان على 4 مرات خلال سنتين متتاليتين، أو لم يمض على تخرجه سنتان دراسيتان، ويعيد الأوراق التي رسب فيها وله أن يعيد أياً من الأوراق التي نجح فيها لغايات رفع المعدل ووفقاً للخطة الدراسية التي تقدم بموجبها للامتحان آخر مرة).

والطالب الناجح لرفع المعدل: وهو الطالب الذي كانت نتيجته (ناجح) في الدورة الربيعية لعام 2022 بغض النظر عن صفة تقدمه وخطته الدراسية، فله أن يعيد الأوراق التي يختارها لرفع معدله وعلى الخطة الدراسية التي تقدم بموجبها في الدورة الربيعية 2022.

والطالب المستنفد حقه: وهو الطالب الذي استنفد عدد مرات التقدم المسموح بها للطالب المنتظم، أو مضى على تخرجه أكثر من سنتين دراسيتين ولم يتمكن من تحقيق متطلبات النجاح في الامتحان ولم يتقدم للامتحان آخر مرة ضمن فئة مستنفذ حقه، أو الطالب الذي تقدم في آخر دورة امتحان ضمن ناجح لرفع المعدل، ويتقدم للامتحان بجميع أوراقه وعلى الخطط الدراسية المعمول بها حالياً (2017/ 2018 فما بعد).

أما بالنسبة للطلبة الذين درسوا على الخطط القديمة، فيسمح لهم بالتقدم ضمن هذه الفئة إذا كانت تخصصاتهم ما زالت فعالة ضمن الخطط الدراسية الجديدة (أي يوجد تخصصات جديدة نظيرة للتخصصات التي درسوها في كلياتهم وبنفس المسمى).

الطالب المستنفد حقه/ معيد (حالة استثنائية وللدورة الصيفية 2022 فقط)، وهو من ينطبق عليه قرار اللجنة العليا للامتحانات الذي صدر اخيرا بالسماح للطلبة من فئة مستنفد حقه، وللدورة الصيفية 2022 فقط، بإعادة التقدم للامتحان في الورقة او الأوراق التي رسبوا فيها وفقاً لنتائج آخر دورة تقدم بها الطالب للامتحان (ضمن فئة مستنفذ حقه) مع مراعاة أسس توزيع العلامات على أوراق الامتحان المعمول بها حالياً، ويسري هذا القرار على الطلبة الذين درسوا على الخطط الدراسية القديمة أو الجديدة .

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