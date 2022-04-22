9 مرشحين لمركز نقيب المهندسين و5 لنائب النقيب و17 لعضوية المجلس

اغلقت نقابة المهندسين، مساء امس الخميس، باب الترشح لانتخابات نقيب المهندسين ونائب النقيب وأعضاء مجلس النقابة التي ستجري مطلع شهر أيار المقبل.

وقد انتهت فترة التسجيل بترشح 9 مهندسين للتنافس على منصب النقيب، فيما ترشح لمنصب نائب النقيب، 5 مرشحين، وترشح لعضوية مجلس النقابة 3 مرشحين عن شعبة الهندسة المدنية، كما ترشح عن شعبة الهندسة المعمارية مترشحان، وترشح في شعبة الهندسة الميكانيكية مترشحان، وعن شعبة الهندسة الكهربائية التي تمثل في المجلس بمقعدين، ترشح 4 ، وعن شعبة هندسة المناجم والتعدين ترشح 4 مترشحين، وعن شعبة الهندسة الكيماوية تقدم مترشحان.

وأشار رئيس لجنة إدارة الانتخابات، الأمين العام لنقابة المهندسين، المهندس علي ناصر، في تصريح صحفي مساء امس الخميس، إلى أنه وبعد إغلاق باب الترشح تم التأكد من توافر الشروط القانونية لدى جميع المرشحين.

وأضاف، أن مجلس النقابة دعا الهيئة العامة للنقابة لاجتماعها السنوي يوم 29 نيسان الجاري، وفي حال عدم اكتمال النصاب ستتم دعوة الهيئة العامة للاجتماع في 6 أيار المقبل، حيث ستبحث الهيئة العامة تسمية لجان الإشراف على صناديق الانتخاب في المركز والفروع.

واوضح أن الانتخاب سيكون متاحاً للمهندسين بمركز النقابة في عمان وفروع النقابة في محافظات المملكة