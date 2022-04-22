20 ألف اردني سجلوا للحج هذا العام لكن 3600 منهم فقط سيؤدون الفريضة

بلغت حصة الأردن لتأدية فريضة الحج هذا العام 3600 شخص، وفق ما أكدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الجمعة، وهو عدد أقل بنسبة 45% مقارنة مع العام 2019.

وقال مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف، مجدي البطوش لقناة “المملكة”، إن السعودية سمحت للحجاج القادمين من الخارج بتأدية الحج، بعد عامين اقتصر فيهما أداء الفريضة على الحجاج من داخل المملكة العربية بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وبلغ عدد المسجلين في الأردن لتأدية الحج هذا العام حوالي 20 ألف مسجل على منصة خاصة، بحسب البطوش الذي تحدث عن “انتهاء فترة التسجيل المبدئي” للحج يوم امس الخميس.

وذكر بأن حصة الأردن “بلغت سابقا 8 آلاف لكنها أقل هذا الموسم بنسبة 45% لذلك سيكون بمقدور 3600 شخص أداء الفريضة”.

وقال: يشترط في من يرغب بتأدية الحج هذا العام ألّا يتجاوز عمره 65 عاما، وأن يكون متلقيا لجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وألّا يكون قد أدى الفريضة سابقا .

وأوضح البطوش أن جميع اللقاحات المستخدمة في الأردن معتمدة لدى المملكة العربية السعودية.