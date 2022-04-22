بمشاركة قوى وطنية وحزبية ونقابية.. مسيرة شعبية حاشدة وسط عمان بعد صلاة الجمعة إنتصاراً للمرابطين في الاقصى
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جرينتش+2 01:39
20 ألف اردني سجلوا للحج هذا العام لكن 3600 منهم فقط سيؤدون الفريضة
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