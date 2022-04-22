إنسحاب قوات الاحتلال من الأقصى، بعدما كانت قد إقتحمته صباح اليوم الجمعة واوقعت اربعين إصابة بين المصلين/ فيديو
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الضفة الغربية نحو الانتفاضة الشعبية.. جنين البداية وأصل الحكاية
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