بمشاركة قوى وطنية وحزبية ونقابية.. مسيرة شعبية حاشدة وسط عمان بعد صلاة الجمعة إنتصاراً للمرابطين في الاقصى
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جرينتش+2 07:25
اصابة العشرات من المصلين في الاقصى بالاختناق بعدما قذفتهم طائرات العدو المسيرة بالقنابل الغازية/ فيديو
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