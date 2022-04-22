إنسحاب قوات الاحتلال من الأقصى، بعدما كانت قد إقتحمته صباح اليوم الجمعة واوقعت اربعين إصابة بين المصلين/ فيديو

القدس – انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من المسجد الأقصى، عند نحو الساعة التاسعة بتوقيت القدس المحتلة، من صباح اليوم الجمعة، بعد أن كانت اقتحمته عند الساعة السادسة صباحًا.

وقد باشر المصلون والطواقم التي تشرف على المسجد الأقصى، في تنظيف ساحاته ومصلياته تمهيدًا لأداء صلاة الجمعة.

وأصيب العشرات من المواطنين، بفعل اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى، قبل أن تنسحب منه بشكل تدريجي.

وبحسب عيادة المسجد الأقصى، فإن نحو 40 إصابة وصلت إليها، مشيرةً إلى أن بعضها في العين والرأس، وغالبيتها في الأجزاء العلوية من الجسد بفعل استخدام قوات الاحتلال للرصاص المطاطي.

فيما ذكر الهلال الأحمر، أن طواقمه تعاملت مع 31 إصابة، منها حالتان خطيرتان، وتم نقل 14 من مجملها إلى المستشفيات.

ومن بين المصابين مسعفون وصحفيون وطفل واحد على الأقل.

واقتحمت قوات الاحتلال عيادة الأقصى بعد أن أطلقت الرصاص المطاطي تجاهها، قبل أن تنسحب منها لاحقًا.

ووفقًا لمصادر مقدسية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا بعد إصابته من داخل المسجد الأقصى.

وشب حريق في شجرة داخل ساحات المسجد الأقصى بفعل العدوان الإسرائيلي، فيما تمكنت طواقم المسجد من إخماده.

وأطلقت قوات الاحتلال منذ بدء عملية الاقتحام الرصاص المطاطي وقنابل الصوت تجاه المصلين داخل ساحات المسجد الأقصى.

وأفاد مصور “القدس” دوت كوم، من داخل ساحات الأقصى، أن مواجهات عنيفة اندلعت عند المصلى القبلي مع قوات الاحتلال.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت من داخل المسجد، إصابة عدد من الشبان بجروح لم تعرف طبيعتها.

وكان الآلاف قد توافدوا فجرًا لأداء صلاتي الفجر والجمعة في المسجد الأقصى.

لحظة مهاجمة قوات الاحتلال #الصحفيين خلال اقتحام الأقصى pic.twitter.com/VGVdT2Oqv8 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 22, 2022

طواقم الإطفاء والشبان يسيطرون على حريق اندلع في أشجار المسجد الأقصى نتيجة اعتداءات الاحتلال pic.twitter.com/Yl2qQBC7ro — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 22, 2022