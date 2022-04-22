أجواء حارة نسبيا اليوم الجمعة وجافة السبت ومُغبرة الاحد

يطرأ اليوم الجمعة، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في باقي مناطق المملكة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .

وتكون الأجواء باردة نسبيا ليلا في المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غد السبت، تدريجيا مع ساعات المساء بامتداد لمنخفض البحر الأحمر، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها، وتسود أجواء جافة بوجه عام، وحارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شرق المملكة وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ويتعمق تأثير منخفض البحر الأحمر الأحد، حيث يلاحظ نشاط واضح في سرعة الرياح الشرقية، بحيث تكون مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية، كما يتوقع انخفاض طفيف على الحرارة مع أجواء جافة، ودافئة بمعظم مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر خاصة في المناطق الشرقية من المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 – 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 – 14، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 13، وفي مرتفعات الشراة 26 – 12، وفي مناطق البادية 32 – 15، وفي مناطق السهول 27 – 16، وفي الأغوار الشمالية 33 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 22، وفي البحر الميت 34 – 23، وفي خليج العقبة 34 – 24 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة