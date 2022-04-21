20 إصابة و3 معتقلين فلسطينيين في الأقصى مع استمرار اقتحامه من قبل المستوطنين لليوم الخامس/ فيديو

القدس – أصيب نحو 20 مقدسيًا واعتقل 3 آخرين، صباح اليوم الخميس، بفعل إطلاق الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية وغاز الفلفل تجاه المعتكفين داخل المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، إلى جانب الاعتداء بالضرب على المرابطين.

وتمنع قوات الاحتلال، طواقم الإسعاف من الدخول للأقصى من باب الأسباط لتقديم العلاج لبعض المصابين داخل المصلى القبلي.

ووفقًا لمصادر مقدسية، فإن هناك حالة على الأقل وصفت بالخطيرة ويمنع الاحتلال نقلها من داخل المصلي القبلي للإسعاف، في حين أن هناك إصابة فوق المتوسطة جراء الإصابة بالرأس.

جاء ذلك في ظل استمرار اقتحام المسجد الأقصى من قبل مجموعات متتالية من المستوطنين، لليوم الخامس على التوالي، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال التي دفعت بقواتها إلى المسجد لتأمين عمليات الاقتحام.

وجرت عملية الاقتحام وسط تكبيرات من المرابطات ومحاولة المرابطين المحاصرين داخل المصلي القبلي إرباك المستوطنين وقوات الاحتلال من خلال الطرق على الأبواب كما جرى خلال الأيام الماضية.

وسبق ذلك، إقدام قوات الاحتلال على اقتحام المسجد الأقصى لتوفير الحماية للمستوطنين من خلال إفراغه من المرابطين ودفعهم إلى خارج أبوابه، ومحاصرة العشرات من النساء داخل مصلى قبة الصخرة، والعشرات من الشبان داخل المصلى القبلي.

واعتدت القوات على النساء عند قبة الصخرة وأبعدتهن لمسافة كبيرة عن المستوطنين المقتحمين لمنع التشويش عليهم، فيما اعتقلت شابًا من المكان لدى محاولته الدفاع عنهن، كما اعتقل آخرين من داخل باحات المسجد.

كما أطلقت قنابل صوتية بكثافة تجاه المرابطين داخل المصلى القبلي، قبل أن تطلق الرصاص المطاطي تجاههم ما أدى لإصابة شاب على الأقل في الوجه، والعديد بالاختناق بفعل رشهم بغاز الفلفل.

وهذا اليوم الخامس على التوالي الذي يتم فيه اقتحام الأقصى لتأمين الحماية للمستوطنين المقتحمين لأداء صلوات تلمودية بحجة “عيد الفصح اليهودي”.

وكانت حكومة الاحتلال قد قررت وقف الاقتحامات بدءاً من يوم غد الجمعة، على أن يكون اليوم الخميس آخر أيام الاقتحام وذلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

ودعت “جماعات الهيكل” المستوطنين لتكثيف اقتحام المسجد الأقصى اليوم بعد قرار الحكومة الإسرائيلية وهذا ما يفسر الأعداد الكبيرة التي اقتحمت المسجد اليوم.

https://www.facebook.com/watch/?v=984930469060230

https://t.me/amadps/16236

شاهد| لحظة اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك ومحاصرة المصلين في المصلى القبلي. pic.twitter.com/76WJPQOWLu — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 21, 2022