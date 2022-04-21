طائرات العدو تشن غارات جوية عنيفة على قطاع غزة فجر اليوم، والمقاومة تقصف مستوطنات الغلاف بالصواريخ/ فيديو
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جرينتش+2 02:17
20 إصابة و3 معتقلين فلسطينيين في الأقصى مع استمرار اقتحامه من قبل المستوطنين لليوم الخامس/ فيديو
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