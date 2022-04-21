في ذكري وفاته.. هذه اعذب الأغاني التي لحنها سيد مكاوي/5 فيديو

حلت، اليوم الخميس 21 نيسان، الذكري الـ25 لرحيل أسطورة الغناء وملحن الوطن العربي الموسيقار سيد مكاوي الذي ظلت ألحانه خالدة رغم غيابه الطويل.. حيث ما زالت تنتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي لتورث لجيل وراء جيل .

وفيما يلي نستعرض ابرز 10 اغانٍ من الحان هذا الموسيقار المبدع الذي كان يطاول في زمانه كبار الملحنين المصريين والعرب عامة..

1- أوقاتي بتحلو

لقد حال القدر دون أن تتعاون سيدة الغناء العربي أم كلثوم، مع الموسيقار سيد مكاوي مرة أخرى، حيث لحن مكاوي أغنية “أوقاتي بتحلو” لتغنيها كوكب الشرق، إلا أن وفاتها وضعت هذه الأغنية لسنوات في طي النسيان، حتى غنتها الفنانة الكبيرة وردة، حيث نجحت نجاحا كبيرا وقتها، والأغنية من كلمات عبد الوهاب محمد، وغنتها وردة في 1979.1-



2- يا مسهرني

غنتها كوكب الشرق أم كلثوم، حيث طلبت من سيد مكاوي، أن يقدم لها لحنا تغنيه في أحدث حفلاتها، إلا أنه أخبرها أنه يملك لحنا بالفعل كان سيقوم هو بغنائه، وعرض عليها الأغنية التي تعتبر واحدة من أشهر الأغنيات التي كتبها الشاعر الراحل أحمد رامي، وغنتها كوكب الشرق عام 1972.

3- الليلة الكبيرة

من أشهر الأوبريتات التي يعتبرها المستمعون تراثا فنيا عظيما، حيث شارك في غنائها عدد كبير من نجوم الغناء إلى جوار ملحنها سيد مكاوي، ومنهم حورية حسن، عبده السروجي، إسماعيل شبانة، صلاح جاهين، والذي كتب كلماتها أيضا، وعرضت بمسرح العرائس للمرة الأولى عام 1961.

4- أنا هنا يا ابن الحلال

غنتها الفنانة صباح، من خلال أحداث فيلم “العتبة الخضرا”، عام 1959، وتعتبر الأغنية من أشهر أغاني النجمة اللبنانية، وهي من كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين.

5- قال إيه بيسألوني

لحنها الموسيقار الراحل، وغنتها الفنانة وردة عام 1980، وكتبها الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد.

6- تفرق كتير

غنتها الفنانة نجاة الصغيرة، عام 1982، وهي من كلمات الشاعر عبد الوهاب محمد.

7- إسأل مرة عليا

من أشهر الأغاني للمطرب الكبير محمد عبد المطلب، وهي من كلمات الشاعر علي السوهاجي.

8- مبروك عليك يا معجباني

أحدثت هذه الأغنية انطلاقة كبيرة في مشوار الفنانة شريفة فاضل الغنائي، وحتى الآن تعتبر هذه الأغنية من أشهر أغاني الأفراح، وهي من كلمات حيرم الغمراوي.

9- الدرس انتهى لموا الكراريس

كتبها الشاعر الكبير صلاح جاهين عقب قيام إسرائيل بغارة جوية استهدفت “مدرسة بحر البقر”، عام 1970، وراح ضحية الغارة عدد 46 طفل من تلاميذ المدرسة الابتدائية، وغنتها الفنانة الكبيرة شادية.

10- غيرك إنت ماليش

غنتها المطربة شهرزاد، وهي من كلمات عبد العزيز سلام.