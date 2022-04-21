طقس معتدل نهار اليوم الخميس، وارتفاع الحرارة غدًا وبعده

ترتفع درجات الحرارة قليلاً، اليوم الخميس وتكون الأجواء ربيعة معتدلة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء ليلا باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع آخر ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 4-6درجات مئوية، وتكون الأجواء جافة بوجه عام، ودافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتكون مثيرة للغبار خصوصا في مناطق البادية.

و توالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم السبت، وتكون الأجواء جافة بوجه عام، وحارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار ولاسيما في مناطق البادية.

وتنخفض درجات الحرارة قليلا ،يوم الأحد، وتكون الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة ضعيفة لهطول زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتكون مثيرة للغبار خصوصا في مناطق البادية، تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 – 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 19 – 9، وفي مرتفعات الشراة 20 – 8، وفي مناطق البادية 28 – 12، وفي مناطق السهول 23 – 13، وفي الاغوار الشمالية 30 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 20، وفي البحر الميت 31 – 19، وفي خليج العقبة 30 – 19 درجة مئوية.

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