طائرات العدو تشن غارات جوية عنيفة على قطاع غزة فجر اليوم، والمقاومة تقصف مستوطنات الغلاف بالصواريخ/ فيديو

شنت طائرات الاحتلال الحربية، بعد منتصف الليلة، غارات جوية عنيفة على قطاع غزة، فيما قصفت المقاومة الفلسطينية فجر اليوم مستوطنات غلاف غزة بعدد من الصواريخ.

وقالت وسائل اعلام عبرية ان مستوطنا اصيب بجراح في مستوطنة اشدروت شمال شرق بيت حانون.

وأفادت مصاد محلية بأن الطيران الحربي “الإسرائيلي” استهدف موقعًا للمقاومة الفلسطينية في المحافظة الوسطى، وموقع عبيدة جنوب مدينة غزة بعدد من الصواريخ.

وقال شهود عيان أن الاحتلال استهدف ذات المكان في المنطقة الوسطى بنحو 10 صواريخ، مشيرًا إلى أن النيران تشتعل في الموقع.

واضاف الشهود بأن أضرار مادية كبيرة لحقت بمنازل المواطنين جراء القصف العنيف فيما لم ترد انباء بوقوع إصابات بشرية.

وقالت مصادر امنية فلسطينية ان المضادات الأرضية التابعة للمقاومة اطلقت النيران الكثيفة على طيران الاحتلال جنوب قطاع غزة.

وفي التفاصيل، فقد استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات فجر يوم الخميس الأولى، مواقع عسكرية وأمنية في قطاع غزة.

طائرات الاحتلال استهدفت موقع عسكري على شارع صلاح الدين قرب منطقة ابو عاصى وسط القطاع، بصاروخ استطلاع.

واستهدفت الطائرات الحربية بخمس صواريخ حربية موقع عيسى البطران بعد دقائق من قصفه بصاروخ استطلاع.

وقد دوت صفارات الانذار من جديد بعد اطلاق النار من قبل المضادات الأرضية التابعة للأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية، فيما تصدت القبة الحديدية بعشرات الصواريخ تحسباّ أنها صواريخ.

وفي بيان لجيش الاحتلال صدر محدثاً بيانه السابق، قال أنّ القبة الحديدية أطلقت صواريخها بفعل طلقات غير صاروخية أطلقت من قطاع غزة.

وشدد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن طائراته قصفت منصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات في قطاع غزة.

نجمة داود الحمراء، أعلنت عن إصابة 6 إسرائيليين خلال تفعيل صفارات الانذار ليلا في سديروت وبلدات مقابل غزة، بعضهم أصيب بكدمات خلال الهروب إلى الملاجئ

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في تصريح مقتضب:”ردًا على إطلاق القذيفة الصاروخية نحو سديروت: شنت مقاتلات حربية الليلة غارات على مواقع عسكرية لحماس”.

واضاف: بعد إطلاق القذيفة الصاروخية أمس تجاه سديروت جنوب اسرائيل، هاجم الجيش الإسرائيلي موقعا تحت الأرض لحركة حماس وسط قطاع غزة، وبعد فترة قصيرة من ذلك سمعت 4 صافرات إنذار في سديروت وفي غلاف غزة، لكن بعد فحص لاحق تبين أن الصافرات أطلقت عن طريق الخطأ بسبب اطلاق رصاص ورصد خاطئ للقبة الحديدية، وبعد فترة قصيرة من ذلك رصد اطلاق قذيفة سقطت في منطقة القطاع.

وأفادت القناة الاسرائيلية “13” أن ستة إسرائيليين اصيبوا بصورة طفيفة من خلال هرولتهم الى الملاجئ وبسبب الهلع، وتمت معالجتهم من قبل نجمة داوود الحمراء.

وسقطت أمس قذيفة في مدينة سديروت جنوب إسرائيل قرب أحد المنازل، ولم يتم رصد القذيفة من قبل القبة الحديدية، وهي لم تتسبب بإصابات لكن المنزل تعرض لأضرار وتعاملت الشرطة مع الشظايا التي أضرت بالمنزل.

لحظة قصف طائرات الاحتلال لأحد المواقع وسط قطاع غزة pic.twitter.com/bRdMjJVEgj — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 20, 2022

فيديو يوثق الغارات الإسرائيلية على موقع للمقاومة وسط قطاع غزة pic.twitter.com/cwHk2VQiNF — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 20, 2022