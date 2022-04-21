روسيا تهدد إسرائيل إذا قدمت مساعدات لأوكرانيا، والصهاينة يتخوفون من وقف التنسيق الروسي معهم في اجواء سوريا
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جرينتش+2 09:18
ضبط 85 تنكة زيت زيتون مغشوش في محافظة البلقاء
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