ضبط 85 تنكة زيت زيتون مغشوش في محافظة البلقاء

ضبطت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء فرع البلقاء، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، 85 تنكة من زيت الزيتون المغشوش.

وقال مدير عام المؤسسة، الدكتور نزار مهيدات، في بيان اليوم الخميس، إن ذلك جاء بعد عمليات التحري والمتابعة المكثفة، وتتبع سلسلة تصنيع وتزويد مادة زيت الزيتون المغشوش، مشيرا إلى أن المؤسسة ستباشر اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بحق القائمين على عملية الغش.

وأكد جهود المؤسسة المتواصلة لحماية هذا المنتج الوطني من الممارسات والتجاوزات السلبية التي قد يمارسها البعض؛ وبما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى مراجعة فروع المؤسسة في مختلف مناطق المملكة للفحص الأولي السريع مجانا لزيت الزيتون، ضمن حملة “افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك” .

كما دعت المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000).

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