بوتين: جنودنا أبطال والعملية العسكرية لتحرير “ماريوبول” ناجحة، ويجب ألا يخرج من هذه المدينة حتى ذبابة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن نجاح العملية العسكرية في مدينة ماريوبول، مؤكدا على شجاعة وتضحيات القوات المسلحة الروسية خلال مهماتهم العسكرية.

وقال بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: “إنجاز العمل القتالي لتحرير مدينة ماريوبول هو نجاح وأهنئكم”.

وأكد الرئيس بوتين أن “جنود الجيش الروسي كلهم ​​أبطال بالنسبة له وللوطن”، مضيفا: “أريدهم أن يعرفوا هم جميعًا أبطال. في نظر روسيا كلها. إنهم جميعًا أبطال”.

وقد جه الرئيس بوتين قوات الجيش بعدم اقتحام منطقة مصنع “آزوفستال” بمدينة ماريوبول، مشددا على ضرورة إحكام الطوق عليها “كي لا تقدر حتى الذبابة على المرور”.

وقال بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، اليوم الخميس: “أعتبر الاقتحام المقترح للمنطقة الصناعية أمرا غير مجد، وآمر بإلغائه”.

وعزا بوتين إلغاء اقتحام “آزوفستال” لضرورة الحفاظ على أرواح الجنود الروس، وقال: ” في مثل هذه الحال خاصة، وكما الحال دائما يجب أن نحرص أكثر من أي وقت آخر على الحفاظ على حياة وصحة جنودنا وضباطنا. ليست هناك حاجة للنزول إلى السراديب والزحف تحت أرض هذه المنشآت الصناعية”.

وأضاف: “أغلقوا هذه المنطقة الصناعية بحث تعجز الذبابة عن المرور”.

وأكد بوتين أن روسيا تضمن الحياة والمعاملة اللائقة لعناصر الجيش الأوكراني إذا قرروا الخروج من “آزوفستال”.

شويغو يبلغ بوتين بتحرير “عاصمة كتيبة آزوف” النازية

وقد أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو الرئيس بوتين بتحرير مدينة ماريوبول “عاصمة كتيبة آزوف” الأوكرانية المتطرفة، حيث حوصر نحو ألفي مسلح بمنطقة مصنع “أزوفستال” في المدينة.

وقال شويغو، خلال اجتماع مع بوتين اليوم الخميس: “تم تحرير ماريوبول من قبل القوات المسلحة الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية”، مضيفا أن فلول التشكيلات القومية المتطرفة والمرتزقة الأجانب مطوقون بشكل كامل في منطقة المصنع.

وأشار شويغو إلى أنه خلال اليومين الماضيين، أعلن الجانب الروسي نظام وقف إطلاق النار من الساعة 14:00 إلى الساعة 16:00، مع توقف جميع الأعمال القتالية، وفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين الذين قد يكونوا على أراضي “آزوفستال”.

وذكر شويغو أنه لحظة تطويق ماريوبول، كان عدد القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب يبلغ حوالي 8100 فرد، وأضاف أنه خلال تحرير المدينة، تم القضاء على أكثر من 4000 منهم، واستسلم 1478 آخرون، فيما تم تطويق المجموعة المتبقية التي تضم أكثر من 2000 مسلح، في منطقة “آزوفستال” الصناعية.

وقال شويغو إن القوات الروسية بحاجة إلى ثلاثة أو أربعة أيام إضافة لـ”إكمال العمل” في “آزوفستال”.

وأكد شويغو لبوتين أن القوات الروسية ووحدات جمهوريات دونباس في ماريوبول اتخذت جميع الإجراءات لحماية المدنيين، موضحا أنه رغم العراقيل التي وضعها المسلحون، تم إجلاء أكثر من 142 ألف شخص من ماريوبول، كما تم إطلاق سراح جميع الرهائن في ميناء المدينة.