الامن الاسرائيلي يخشى امتداد أحداث الاقصى والقدس الى عرب 48

القدس – تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن أكثر ما تخشاه اسرائيل من الأحداث الجارية في مدينة القدس .

وقالت صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية، إنه لدى “المؤسسة الأمنية الإسرائيلية” خشية كبيرة من امتداد شرارة التوتر في القدس إلى مدن الداخل الفلسطيني.

وأضافت يديعوت أن اسرائيل تخشى فعلياً من تكرار الأحداث التي وقعت خلال عملية “حارس الأسوار” ضد غزة قبل عام.

وأشارت إلى أن “ممثل الشرطة الإسرائيلية يقول أنه تم اعتقال 57 من الفلسطينيين في الداخل خلال الأيام الأخيرة معظمهم من سكان وادي عارة والناصرة وأم الفحم والفريديس”.

واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، في محيط باب العامود في مدينة القدس المحتلة، عقب مسيرة الاعلام الاستفزازية للمستوطنين.