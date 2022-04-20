اغلاق الاقصى امام اليهود حتى نهاية رمضان، ووفد أمريكي يصل اليوم الى الاردن ومصر وإسرائيل والسلطة لوقف التصعيد
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جرينتش+2 04:09
وزارة العمل تستقبل شكاوى تأخير الاجراءات الخاصة بالعاملين في المنازل
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