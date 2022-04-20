وزارة العمل تستقبل شكاوى تأخير الاجراءات الخاصة بالعاملين في المنازل

أعلنت وزارة العمل عن استقبال شكاوى المواطنين بخصوص تأخير معاملات تصريح العمل وإذن الإقامة السنوية للعاملات في المنازل خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور نتيجة الفحص الطبي للعاملة.

ودعت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الاربعاء، المواطنين إلى التقدم مباشرة بشكوى في حال لم تصل عاملة المنزل التي طلبها خلال شهرين من تاريخ الطلب من مكتب الاستقدام.

ولفتت إلى أنها تستقبل جميع أنواع هذه الشكاوى بحق أي مكتب من مكاتب استقدام العاملين في المنازل على أرقام الهواتف 06/2221020 فرعي (1074/ 1075)، أو هاتف رقم 06/5008080

وأكدت الوزارة أنه بإمكان أي مواطن أيضا معرفة تكاليف استقدام العاملات في المنازل من مختلف الجنسيات، من خلال زيارة موقعها الإلكتروني www.mol.gov.jo .