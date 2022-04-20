شرطة العدو تعلن إنتهاء "مسيرة الأعلام" بالقدس..وإعلامه يقول: كم سيفرحون في غزة لأنهم إستطاعوا تركيع اسرائيل
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جرينتش+2 08:30
محكمة بريطانية توافق على تسليم أسانج إلى واشنطن، وروسيا تدين هذا القرار وتصفه بـ”المهزلة”
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