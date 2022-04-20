فعلياً.. امريكا هي التي تخوض الحرب باسلحتها المتطورة مع روسيا، وتترك لاوكرانيا تقديم المقاتلين البائسين

الحرة – دبي

مع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا منذ ما يقرب من شهرين، قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها تزويد كييف بالأسلحة والمعدات الصغيرة مثل الخوذات والبنادق وأجهزة الاتصالات المشفرة وصواريخ جافلين وستينغر، مما ساعد الأوكرانيين في صد القوات الروسية والحفاظ على عاصمة بلادهم.

الآن، يغير الكرملين استراتيجيته ويركز جهوده للاستيلاء على شرق أوكرانيا، لذلك تسارع أميركا والناتو لتزويد أوكرانيا بأسلحة أكبر وأكثر تقدمًا للدفاع عن نفسها في هذه المعركة.

ويركز الغرب على إرسال أسلحة بعيدة المدى مثل مدافع الهاوتزر والأنظمة المضادة للطائرات والصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسلحة بدون طيار والشاحنات المدرعة وناقلات الأفراد وحتى الدبابات.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأسبوع الماضي، إن “الإمداد الثابت للأسلحة” ساعد في “ضمان فشل أهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه على أوكرانيا والسيطرة عليها”.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة سترسل المزيد من المدفعية إلى أوكرانيا. ومن المتوقع أن يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا في الأيام المقبلة، وفقًا لما قاله شخص مطلع على الخطة لصحيفة نيويورك تايمز.

وقال المصدر إن مبلغ المساعدة سيكون مساويا لحزمة الأسلحة والمدفعية البالغة 800 مليون دولار التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

المساعدات الأميركية

كما وافقت الولايات المتحدة أيضًا على توفير حوالي 155 ملمًا من مدافع هاوتزر، جنبًا إلى جنب مع 40 ألف طلقة مطابقة، أثناء محاولتها شراء الذخيرة ذات المعايير السوفيتية من البلدان التي تستخدمها، بما في ذلك دول خارج أوروبا، مثل أفغانستان وحتى الهند، وهي مشتر قديم لـ الأسلحة الروسية.

ومنذ بداية الغزو، أنفقت الولايات المتحدة وحدها أو خصصت ما قيمته 2.6 مليار دولار للمساعدات العسكرية لكييف، كما قدم الاتحاد الأوروبي 1. 1.6 مليار دولار.

لكن المسؤولين يقولون إنه لا يوجد أي احتمال بأن تذهب القوات الأميركية أو الناتو لمساعدة أوكرانيا. وأشاروا إلى أن الغرب يوفر الأسلحة والاستخبارات فقط.

في الأشهر التي سبقت الحرب وبعدها، أرسلت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى أوكرانيا 25 ألف قطعة سلاح مضادة للطائرات و60 ألف سلاح مضاد للدبابات، بحسب ما قاله الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، للكونغرس الأسبوع الماضي.

وقدمت الولايات المتحدة أيضًا أكثر من 50 مليون طلقة ذخيرة، و7000 قطعة سلاح صغير، و75 ألف مجموعة من الدروع والخوذات الواقية من الرصاص، ونظارات الرؤية الليلية، وأجهزة الراديو المشفرة، والشاحنات المدرعة وناقلات الأفراد، والتي تم سحب معظمها من المخزونات العسكرية الأميركية الموجودة في أوروبا.

كما عزز البنتاغون شبكته اللوجيستية وشبكة النقل الواسعة. وفي غضون أربعة إلى ستة أيام بعد موافقة البيت الأبيض على نقل الأسلحة من المخزونات العسكرية الأميركية، تمكن البنتاغون من تحميل العتاد على طائرات الشحن ونقلها إلى حوالي ستة قواعد انطلاق في بلدان قريبة من أوكرانيا خاصة في بولندا ورومانيا.

ويقول المسؤولون الأميركيون إنه يتم تحميل الأسلحة والمعدات على مئات الشاحنات وشحنها إلى غرب أوكرانيا باستخدام مجموعة متنوعة من الطرق البرية.

وذكر جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، أن الأسلحة تستغرق ما بين 24 إلى 48 ساعة لتشق طريقها من مناطق التمركز إلى أيدي القوات الأوكرانية.

وبعد أن عانت القوات الروسية من انسحاب محرج من شمال أوكرانيا وضواحي العاصمة كييف، يشن الكرملين هجوم مكثف على الشرق.

على عكس العديد من المعارك السابقة، من المتوقع أن تتضمن هذه المعركة المزيد من معارك الدبابات على أرض مفتوحة، والمزيد من المدفعية بعيدة المدى والطائرات بدون طيار المسلحة.

وتسعى الدول الغربية لدفع بعض الدول تسليم أسلحتها السوفيتية إلى أوكرانيا، مع وعد بأن الولايات المتحدة ستجددها بأسلحة غربية أكثر حداثة في المقابل.

صراع أوسع

ويخشى المراقبون من أن هذه الاستراتيجية الغربية قد تستعدي روسيا لدرجة أنها تشعل صراعًا دوليًا أوسع.

وأرسلت موسكو مؤخرًا تحذيرًا رسميًا إلى الولايات المتحدة، قائلة إن عمليات التسليم الغربية لأنظمة الأسلحة “الأكثر حساسية” لأوكرانيا يمكن أن تؤدي إلى “عواقب لا يمكن التنبؤ بها”.

ويقول المسؤولون الأميركيون إن التحذير يظهر أن الأسلحة التي يتم إرسالها تحدث فرقًا كبيرًا في ساحة المعركة.

ويناقش المسؤولون في واشنطن الآن بشأن مقدار المعلومات الاستخباراتية التي يمكن تزويد الأوكرانيين بها حول القواعد داخل روسيا، بالنظر إلى أن الأوكرانيين قاموا بالفعل بغارات بطائرات هليكوبتر صغيرة على مستودعات الوقود الروسية.

كما أحجم البيت الأبيض عن إمداد كييف ببعض الأسلحة التي يمكن أن تضرب القوات الروسية عبر الحدود، مثل المدفعية الصاروخية وطائرات الهجوم البري والطائرات بدون طيار متوسطة المدى، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.

وقال اللفتنانت جنرال المتقاعد فريدريك هودجز، القائد الأعلى السابق للجيش الأميركي في أوروبا: “قبل سبعة أسابيع، كانوا يتجادلون حول ما إذا كانوا سيعطون صواريخ ستينغر. ما مدى سخافة ذلك الآن؟”. وتابع: “لقد تم ردعنا بسبب الخوف المبالغ فيه مما يمكن أن يحدث”.

ولا يزال القلق بشأن إثارة حرب أوسع نطاقاً مع موسكو قائماً بين بعض حلفاء الناتو، وبشكل أكثر وضوحاً في ألمانيا، التي تخشى أن يجعل إمدادها كييف بمركبات قتال المشاة، التي تُعتبر إحدى أفضل المركبات المدرعة في العالم، طرفا في الحرب.

وقال روبرت هابيك، الوزير المؤثر في الحكومة الألمانية الجديدة، إن تزويد كييف بالدبابات سيكون تصعيدًا ويجب أن يكون بالإجماع داخل الناتو والاتحاد الأوروبي.