اغلاق الاقصى امام اليهود حتى نهاية رمضان، ووفد أمريكي يصل غدا الى الاردن ومصر وإسرائيل والسلطة لوقف التصعيد
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جرينتش+2 11:09
طقس ربيعي معتدل اليوم الاربعاء وارتفاع الحرارة غدا وبعده
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