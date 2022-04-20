طقس ربيعي معتدل اليوم الاربعاء وارتفاع الحرارة غدا وبعده

تنخفض درجات الحرارة اليوم الأربعاء لتصبح أقل من معدلاتها العامة بقليل، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار أحياناً في مناطق البادية.

وتكون الأجواء باردة نسبياً ليلا بالمرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ بوم غدٍ الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعة معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يطرأ الجمعة، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-7) درجات مئوية، وتكون الاجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها السبت، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خصوصا في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 – 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 5، وفي مرتفعات الشراة 19 – 6، وفي مناطق البادية 28 – 9، وفي مناطق السهول 20 – 7، وفي الاغوار الشمالية 26 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 17، وفي البحر الميت 29 – 16، وفي خليج العقبة 28 – 17 درجة مئوية.

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