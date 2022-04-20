توجيه تهمة القتل القصد لرجلي امن اصابا طفلاً في معان

كشف وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الاربعاء، عن توجيه تهمة القتل القصد لضابط وضابط صف بعد إطلاق نار على مطلوب في معان وإصابة طفل.

وجاء حديث الفراية خلال اجتماع لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية في مجلس النواب.

وكان القضاء الشرطي قد باشر التحقيق بحادثة اصابة شخص بعيار ناري في محافظة معان اثناء محاولة القبض على شخص مطلوب اخر.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام حينها إن القضاء الشرطي تولى التحقيق في حادثة اصابة شخص بعيار ناري في محافظة معان (اسعف للمستشفى وهو قيد العلاج) اثناء محاولة القاء القبض على شخص مطلوب بقضايا مخدرات في المحافظة، للوقوف على كافة ملابساتها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.