تعطيل الدوام الرسمي اول ايار احتفاء بيوم العمال العالمي

قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في بلاغ رسمي أصدره اليوم الأربعاء، تعطيل الوزارات والدَّوائر الرسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة والبلديَّات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، يوم الأحد الموافق للأول من أيار/مايو لعام 2022 ميلاديَّة، احتفاءً بيوم العمَّال العالمي.

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