إتلاف 5 أطنان من الاغذية واللحوم المخالفة للاشتراطات الصحية

نفذت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في مديرية المناطق 1400 جولة تفتيشية خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك.

وقالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن فرق المؤسسة الرقابية قد أتلفت خلال جولاتها كمية من المواد الغذائية المخالفة للإشتراطات الصحية والمعدة في ظروف صحية سيئة قدرت بما يزيد عن 5 أطنان معظمها من اللحوم والدجاج، بالإضافة إلى ما يزيد عن ألفي لتر من المواد السائلة بما فيها عصائر رمضانية وألبان.

وأضافت المؤسسة أنها أغلقت 6 منشآت غذائية مخالفة شملت ملاحم ومخابز ومطاعم؛ لوجود سلبيات حرجة، فيما أوقفت 40 منشأة لمخالفات متنوعة منها إذابة أسماك مجمدة وأنذرت 665 منشأة، مشيرًا إلى سحب نحو 112عينة من المواد الغذائية المتداولة في الأسواق المحلية لغايات الفحص المخبري.

وشددت المؤسسة على أنها ستتخذ إجراءات مشددة بحق المؤسسات المخالفة؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتواصل المؤسسة تنفيذ حملتها الرقابية على المنشآت الغذائية بما فيها مستودعات المواد الغذائية وأسواق الجملة والمولات، للتأكد من صلاحية الأغذية وظروف تخزينها وانسياب المواد الغذائية الآمنة، استمرارًا للجهود الدورية التي تنفذها فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في كافة فروعها في مختلف محافظات المملكة وحسب خطة المؤسسة الرقابية الخاصة بشهر رمضان المبارك.

وقد دعت المؤسسة للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو شكوي أو استفسار، من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] والواتساب على الرقم 0795632000.