2.29% ارتفاع معدل التضخم بالمملكة في الربع الأول من هذا العام

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 2.29 بالمئة، ليبلغ 104.11 مقابل 101.78لنفس الشهر من العام الماضي.

وأشارت دائرة الاحصاءات العامة، في تقريرها الشهري اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آذار من هذا العام ، بنسبة 2.47 بالمئة، ليصل إلى 104.73 مقابل 102.21 لشهر آذار من العام الماضي.

أما على المستوى الشهري، فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آذار من هذا العام 104.73 مقابل 103.90 لشهر شباط من نفس العام بارتفاع نسبته 0.79 بالمئة.

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