تطور عسكري نوعي.. المقاومة تتصدي لطائرات العدو المغيرة على غزة فجر اليوم الثلاثاء بصواريخ ستريلا الروسية/ فيديو
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جرينتش+2 12:40
لليوم الثالث من عيد الفصح اليهودي.. قوات كبيرة من شرطة العدو تقتحم صباح اليوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى
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