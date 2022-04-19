الملك يعود إلى عمان بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) نادر جداً ويحصل بنسبة واحد بالمليون
أهم العناوين
جرينتش+2 10:32
كتائب القسام تعرض مشاهد من تصديها للطيران الصهيوني بصواريخ أرض- جو من طراز “ستريلا” الروسي/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني