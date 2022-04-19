كتائب القسام تعرض مشاهد من تصديها للطيران الصهيوني بصواريخ أرض- جو من طراز “ستريلا” الروسي/ فيديو

عرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام مشاهد لتصدي مجاهديها للطيران الصهيوني بصواريخ أرض-جو خلال عدوانه على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء.

وكانت طائرات الاحتلال شنت غارات على مواقع غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة فجر أمس، بزعم الرد على صاروخ أطلق في وقت سابق صوب إحدى مستوطنات الغلاف.

وأطلقت طائرات الاحتلال نحو ستة صواريخ على موقع “القادسية” غرب خانيونس، مما أحدث دوي انفجارات ضخمة. تم نسخ الرابط بنجاح نسخ الرابط

وقال مصدر في المقاومة الفلسطينية إن الصاروخ الذي استهدف طائرات الاحتلال الإسرائيلي التي أغارت فجرًا على غزة، من طراز “ستريلا” الروسي.

وأوضح المصدر لقناة “الميادين” اللبنانية، أن الصاروخ المحمول على الكتف تستخدمه المقاومة للمرة الأولى ضد طائرات الاحتلال.

وأكد أن تجاوز الاحتلال لقواعد الاشتباك في غزة سيقابل برد وسيؤدي إلى تفجير الأوضاع.

وكانت القسام أعلنت أن دفاعاتها الجوية تصدت في تمام الساعة 1:35 من فجر اليوم، للطيران الحربي الإسرائيلي المعادي في سماء غزة، بصواريخ أرض-جو.

وأكدت مصادر إعلامية عبرية، أنه وأثناء تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي هجمات على أهداف غرب خانيونس جنوبًا، تم إطلاق صاروخ “أرض جو” نحو إحدى الطائرات.

مشاهد لتصدي كتائب القسام للطيران الصهيوني بصواريخ أرض-جو خلال عدوانه على قطاع غزة فجر الثلاثاء 2022/04/19م pic.twitter.com/cI5ZRiXy8A — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 19, 2022