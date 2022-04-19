تطور عسكري نوعي.. المقاومة تتصدي لطائرات العدو المغيرة على غزة فجر اليوم الثلاثاء بصواريخ ستريلا الروسية/ فيديو

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، استهداف طائرات الاحتلال، بصاروخ أرض جو، فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت الكتائب في تصريح مقتضب:” تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام أن دفاعاتها الجوية تصدت في تمام الساعة 01:35 من فجر اليوم للطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو”.

وقد شنت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، عدة غارات على موقع للمقاومة غرب مدينة خانيونس.

قال مصدر في المقاومة الفلسطينية إن الصاروخ الذي استهدف طائرات الاحتلال المغيرة، فجر اليوم الثلاثاء، على قطاع غزة، من طراز “ستريلا” الروسي.

وأوضحت مصادر المقاومة، أن “الصاروخ محمول على الكتف تستخدمه المقاومة للمرة الأولى ضد طائرات العدو”.

كما شددت مصادر المقاومة الفلسطينية على أن “تجاوز العدو لقواعد الاشتباك في غزة سيقابل برد وسيؤدي إلى تفجير الأوضاع”.

في غضون ذلك، أكدت كتائب “الشهيد عز الدين القسام” تصدي دفاعاتها الجوية للطائرات الاسرائيلية بصواريخ أرض-جو.

وأمس الاثنين، أفاد مراسل الميادين في غزة بدويّ صفّارات الإنذار في المستوطنات المحيطة بالقطاع. في المقابل، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق صاروخ واحد على الأقل نحو مستوطنات غلاف غزة.

ويذكر أنّ فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة أعلنت، منذ أيام، “وقوفها خلف المرابطين في المسجد الأقصى”، محمّلةً الاحتلال “كامل المسؤولية عن تبعات هذه الاعتداءات” بحقهم، ومحذّرة من “مواجهة قريبة” مع الاحتلال في حال استمرّ في عدوانه.

وأكد المصدر أن تجاوز الاحتلال لقواعد الاشتباك في غزة سيقابل برد وسيؤدي إلى تفجير الأوضاع.

واعترفت مصادر إعلامية عبرية، أنه وأثناء تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي هجمات على أهداف غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، تم إطلاق صاروخ “أرض جو” نحو إحدى الطائرات.

وزعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان حماس نقلت رسالة عاجلة لإسرائيل عبر مصر تفيد أنها لا تقف خلف إطلاق الصواريخ

وقالت الاذاعة: ارسلت حركة حماس، مساء امس الاثنين، عبر الوسيط المصري، رسالة نفت مسئوليتها عن اطلاق صاروخ من غزة، تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وكانت صفارات الانذار دوّت مساء الاثنين، في العين الثالثة وكسوفيم، حيثُ اعترضت القبة الحديدية صاروخ أطلقت من غزة.

وقد حمّلت وسائل إعلام عبرية، حركة الجهاد مسئولية اطلاق الصاروخ، كما حمّلت حركة حماس ذلك أيضاً كونها التي تحكم غزة.

لحظة إطلاق المضادات الأرضية بإتجاه الطيران الحربي pic.twitter.com/59O36X1UrT — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 18, 2022

متداول.. لحظة إطلاق صاروخ مضاد للطيران من قطاع غزة نحو طيران الاحتلال pic.twitter.com/izTr65RHcQ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 18, 2022