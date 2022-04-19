المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة يسجل دويتو مع نجله/ فيديو آخر

انتهى نجم الأغنية الشعبية المصرية، عبد الباسط حمودة من تسجيل أغنية جديدة من كلمات ناصر حسين، ولحن وتوزيع رامى عبد الباسط، ويشاركه الغناء فيها نجله الأصغر ماجد عبد الباسط، الذى يلقى دعما كبيرا من والده فى مجال الغناء، حيث يهوى أبناء عبد بالباسط جميعهم موهبة الغناء، وهم رامى وكريم وهدير وماجد يملكون أصواتا شعبية مميزة.

وكان مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال قد حضر خطوبة هدير ابنة عبد الباسط حمودة لتهنئته، وقَبَل عمر كمال رأس نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية الذى تواجد بالخطوبة لمشاركة عبد الباسط فرحته.

وحرص عدد من نجوم الأغنية الشعبية على حضور خطوبة هدير ابنة عبد الباسط حمودة، من بينهم الفنان الكبير أحمد عدوية ونجله المطرب محمد عدوية، والمطرب الشعبى محمود الليثى، والمطربة الشعبية أمينة.

وقد أشعل نجوم الأغنية الشعبية حفل الخطوبة، بتقديم عدد من الأغاني التى تفاعل معها الحضور وأهل العروسين وأقاربهم طوال الحفل المقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وطرح عبد الباسط حمودة مؤخرًا أغنيته الجديدة “عايز فلوس”، التى يشاركه فيها بالغناء المطرب الشعبي حمزة الصغير، والتى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، داخل استوديو مصر، من كلمات إسلام المصرى، ولحن حمزة الصغير، وإخراج أشرف رمضان.

وأجرى عبد الباسط حمودة مداخلة هاتفية ببرنامج إذاعة شعبي احيث تحدث عن أحدث أعماله قائلا: “انتظرونى في أغنية جديدة اسمها يا أصفر، وهتكون دويتو مع مسلم وأنا مش بنزل بشغل كتير ورا بعض عشان الناس لا تمل وكل ما نتأخر الناس هتكون عطشانة وعايزة تسمع الجديد”

وأضاف عبد الباسط حمودة: “كل ما تغيب عن الناس تقول هو عبد الباسط فين، ودي نفس مدرسة الناس القديمة زي كارم محمود، ماهر العطار، وأحمد عدوية وحسن الأسمر وأنا كمان”.

وتابع عبد الباسط: “سنة 2020 و2021 كانت وشها حلو عليا وإن شاء الله كمان تكون 2022، وفي ناس كتير بعتتلي تهاني بعيد ميلادي زي محمود الليثي وعمر كمال وحسن شاكوش وغيرهم.