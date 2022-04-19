الملك يعود إلى عمان بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) نادر جداً ويحصل بنسبة واحد بالمليون
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الحرب في أوكرانيا تدمر العلاقة “المغشوشة” بين روسيا واسرائيل التي سرعان ما إنحازت للغرب
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