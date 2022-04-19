تطور عسكري نوعي.. المقاومة تتصدي لطائرات العدو المغيرة على غزة فجر اليوم الثلاثاء بصواريخ ستريلا الروسية/ فيديو
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“التربية” تدعو طلبة التوجيهي الاطلاع على أرقام الجلوس الخاصة بهم/ رابط
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