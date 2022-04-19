اغلى غرفة فندقية بالعالم موجودة في مكة ومُطلة على الكعبة

استعرض موقع متخصص في البحث عن أفضل تجارب للنوم قائمة بأفخم وأغلى غرف الفنادق حول العالم، كان من بينها 3 في دول عربية.

وأوضح موقع “سليب سيكر” أن أفخم وأغلى غرفة فندقية في العالم تقع في أحد فنادق مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.

وذكر أن تكلفة الإقامة في الغرفة، التي تقع في فندق “قصر مكة رافلز”، وتطل على الكعبة المشرفة، تبلغ 74 ألف ريال لليلة الواحدة (نحو 20 ألف دولار).

فيما تقع ثاني أغلى غرفة فندقية بالعالم في جناح “رويال بسرير كينغ” بفندق “فور سيزونز فلورنسا” بمدينة فلورنسا بإيطاليا، وتبلغ تكلفتها نحو 17 ألف دولار.

ثالث أغلى غرفة فندقية في العالم في فندق “ريليز أورسو” بالعاصمة الإيطالية روما، وتبلغ تكلفتها نحو 14 ألف دولار.

وفي المرتبة الرابعة تأتي غرفة في فندق “روكو فورت أميغو” بالعاصمة البلجيكية بروكسل بتكلفة نحو 10 آلاف دولار.

وخامساً غرفة في فندق “جميرة فرانكفورت” في مدينة فرانكفورت ماين بألمانيا، بتكلفة لليلة الواحدة تبلغ نحو 9 آلاف دولار.

وحصدت المركز السادس غرفة في فندق “فورسيزونز نادي الأمواج” في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية بتكلفة لليلة الواحدة تبلغ 8.5 آلاف دولار.

أما الترتيب السابع فقد احتلته غرفة في فندق “ماندارين أورينتال- ريتز مدريد” في العاصمة الإسبانية مدريد بتكلفة لليلة الواحدة تبلغ نحو 7 آلاف دولار.

وثامناً جاءت غرفة في فندق “جرافيتي أكوا بارك” في مدينة الغردقة بمصر بتكلفة لليلة الواحدة تبلغ نحو 6.2 آلاف دولار.

واحتلت المركز التاسع غرفة في فندق “قصر البستان” في العاصمة العمانية مسقط بتكلفة لليلة الواحدة تبلغ 6 آلاف دولار.

وأخيراً بالترتيب العاشر جاءت غرفة في فندق “بور أو لاك” في زيورخ بسويسرا بتكلفة لليلة الواحدة تبلغ 5.3 آلاف دولار.