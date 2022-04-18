في رد ضمني على محاضرة المصري.. الخصاونة: اقتصادنا منيع والأردن عصي وبعيد عن مخاطر مرتبطة بتوصيفات مثل الإفلاس
أهم العناوين
جرينتش+2 07:16
مركز جمرك معبر الكرامة يحبط محاولة تهريب مخدرات
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني