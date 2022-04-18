مركز جمرك معبر الكرامة يحبط محاولة تهريب مخدرات

أحبطت كوادر دائرة الجمارك، العاملة في مركز جمرك الكرامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، محاولة تهريب 21 كيلوغراما من مادة الهيروين، بالإضافة إلى 2 كيلوغرام من الكريستال وجدت ضمن مخبأ سري مخبأة بطريقة فنية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الدائرة، عقيد جمارك فادي القضاة، اليوم الأحد في بيان صحفي، إنّه أثناء التفتيش الدقيق من قبل موظفي الجمارك لشاحنة قادمة من إحدى الدول المجاورة، وجدت المضبوطات مخبأة بطريقة فنية متقنة بإحكام ضمن تصفيحة حديدية داخل العادم الخاص بالشاحنة “الاكزوزت”، تم إعدادها خصيصًا لهذه الغاية.

وقد بين مدير جمرك الكرامة، عقيد جمارك حسين عبيدات، أنّ الكمية المضبوطة من الهيروين المخدر بلغت 41 كفا، بالإضافة إلى كيسين من الكريستال المخدر وجدت مخبأة بطريقة احترافية متقنة، وقال أنه تم على الفور تنظيم محضر ضبط أصولي بالمحتويات المهربة، وتسليمها مع السائق إلى إدارة مكافحة المخدرات لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.

بدوره، قال مدير عام الجمارك، لواء جمارك المهندس جلال القضاة، إنّ كوادر الجمارك العاملة في مختلف مواقعها تمكنت خلال هذه الفترة من إحباط العديد من محاولات تهريب المواد الخطرة (المخدرات)، والقضايا النوعية المتميزة، مشيدًا بالجهود المخلصة واليقظة المستمرة والفراسة العالية والعمل الدؤوب لدى موظفي الجمارك،

وأكّد القضاة ضرورة الوعي التام عند المواطنين بخطورة المخدرات وأنواعها وأضرارها وتأثيرها على النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، مشيرًا إلى أهمية الجانب التوعوي من الوقوع في براثن هذه الآفة المدمرة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة