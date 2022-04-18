محمود الجندي.. هكذا انتقل من هجير الالحاد الى دوحة الايمان

الفنان المصري محمود الجندي.. ممثل قدير كان اشتهر كذلك بصوته العذب وغناء المواويل، وكان يقدم مقاطع غنائية في العديد من أعماله الفنية والمسرحية، وقدم ألبوم غنائي باسم (فنان فقير) عام 1990، ولكنه صرح بأنه حاول دخول مجال الغناء ولكنه لم يحب استكمال التجربة

ترك بصمة وعلامه فى قلوب جمهوره فهو “على الزهار” فى اللعب مع الكبار و”سلامه الطفشان” فى شمس الزناتى و” ضياء الناجي” فى التوت والنبوت ومصطفى محمود الشوان فى “دموع في عيون وقحه ” ومحمود فى عائلة شلش وبشير ابو السعد فى انا وانت وبابا فى المشمش ومروان صقر فى عصفور النار وعمر في مسلسل رحله ابو العلا البشري وشوقى رضوان فى الشهد والدموع ومراد فى مسرحية علشان خاطر عيونك ونور الدين ابو الفضل فى مسرحية انها حقا عائلة محترمة ونور العين فى فوازير الف ليله وليله عروس البحور الفنان القدير محمود الجندى الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 11 أبريل عام 2019 وترصد البوابة ابرز المحطات فى حياته

ولد محمود حسين الجندي فى 24 فبراير 1945 بمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة المصرية.

درس في مدرسة الصنايع وتخرج في قسم النسيج وعمل في أحد المصانع، ثم تقدم إلى المعهد العالي للسينما، وأخفى الجندي عن والده نيته في الالتحاق بمعهد السينما، إلا أنه بعد اجتيازه مرحلة القبول أخبر والده الذي فاجأه بدعمه له وذهب معه لمعهد السينما لتقديم أوراقه. تخرج عام 1967، وعقب تخرجه انضم للقوات المسلحة مجندًا لمدة 7 سنوات في سلاح الطيران شارك خلالها في حرب أكتوبر، وبعد الحرب عاد للتمثيل.

بدأ التمثيل بأدوار صغيرة في عدد من المسلسلات والمسرحيات، ولكن بداية نجوميته كانت في عام 1979 عندما مثل في مسرحية “إنها حقاً عائلة محترمة” مع الفنان فؤاد المهندس، ومن ثم مسلسل “دموع في عيون وقحة” مع الفنان عادل إمام.

وبعدها صعد في ظهور قوي بمسلسل “الشهد والدموع” الذي مثل فيه دورَي الأب والابن، وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وأبرز مسلسلاته “عائلة الأستاذ شلش” مع الفنان صلاح ذو الفقار، و”ضمير أبلة حكمت” مع الفنانة فاتن حمامة، و”العودة الأخيرة” مع الفنان صلاح ذو الفقار.

ومن أبرز أفلامه “الأسطى المدير” و”شمس الزناتي” و”اللعب مع الكبار”.

وفي عام 1990 أصدر ألبوماً غنائياً باسم “فنان فقير”، وفي عام 2017 قرر الاعتزال، وعاد بعد ذلك ليشارك في الكثير من المسلسلات التلفزيونية والأعمال المسرحية والسينمائية

تزوج من “ضحى حسن” وأنجب منها ثلاثة بنات وولد (المخرج أحمد الجندي)، واستمر زواجهما حتى لقيت حتفها عام 2001م إثر اندلاع حريق في منزلهما، وفي عام 2003م تزوج من الممثلة عبلة كامل ولكن انتهى زواجهما بالانفصال في 2005، ليتزوج بعد ذلك من الزوجة الرابعة “هيام” وهي ابنة الفنان جمال إسماعيل.

صرح في إحدى المقابلات أنه ابتعد عن الإلحاد وعاد للإيمان بالله نتيجة الحريق الذي شب في بيته وأودى بزوجته الأولى.

وقد وصف ذلك قائلا: “الحادثتين ،حادثة الحريق وقبلها وفاة مصطفى متولي، خلوني أشوف إن الدنيا مش مستمرة وسألت نفسي أنا عملت إيه؟ وأنا ماشي صح ولا غلط؟، لكن مش الحادثة بس اللي خلتني أرجع للإيمان، وأنا بطفّي في الحريق بصّيت على مكتبتي لقيت الكتب والجرايد اللي كتبت عني وكل شغلي بيولع، لكن الجزء اللي فيه الكتب الإلحادية كانت بتولع بشكل فيه تحدي وأدركت إنها رسالة من ربنا، وهنا قلت أنا راضي باللي ربنا يكتبه”.

وذكر أنه كان في فترة شبابه متأثرا بـ”غرور الشباب” وما قرأه عن الشيوعية و”تدهور الخطاب الديني”، الذي كان أقل اتساقًا مع العصر الحالي وفقًا له.

وقال خلال لقاء تلفزيوني أنه قد أسس فرقة مسرحية في مسقط رأسه -أبو المطامير- لرعاية المواهب الشابة ومساعدتهم بالخبرة الفنية التي اكتسبها على مدى تاريخه الفني، ووصف ذلك بأنه “أعظم مشروع قام به” وأنه “الاستثمار الحقيقي”.

شارك «الجندي» في العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، ومن أشهر أفلامه: “ليلة البيبي دول، واحد من الناس، خارج علي القانون، جزيرة الشيطان، كباريه، علي جنب يا اسطي، الغريب، التوت والنبوت، غريب في الميناء، طعمية بالشطة، صراع الحسناوات، غلط البنات، الحب والرعب، شمس الزناتي والمشاغبات في السجن، ناجي العلي، شياطين المدينة، المرشد، وضاع الطريق، تحدي الاشرار، المليونير الصعلوك، موعد مع الذئاب، احلى من الشرف مفيش، عائلة الفك المفترس، جيران الهنا، ميعاد مع سوسو، أحلام العبيط، اللعب مع الكبار، المطلقات والذئاب، شفيقة ومتولي، سمير وشهير وبهير، وقلب الليل

توفي في مثل هذا الشهر أبريل 2019م عن عمر يناهز 74 عاما، نتيجة إصابته بأزمة قلبية وشيع جثمانه في مسقط رأسه بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وقد خرج في جنازته جميع اهل القرية بالكامل يوم وفاته مما يدل على حب الجمهور له واحترامه لجمهوره