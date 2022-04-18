داعياً لاستغلال انشغال أوروبا بالحرب الأوكرانية.. داعش يتوعد امريكا واسرائيل بالثأر لمقتل زعيمه "أبو إبراهيم القرشي"
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جرينتش+2 10:32
داعياً لاستغلال انشغال أوروبا بالحرب الأوكرانية.. داعش يتوعد امريكا واسرائيل بالثأر لمقتل زعيمه “أبو إبراهيم القرشي”
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